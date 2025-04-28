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СМИ: в Сирии неизвестные извлекли останки отца Асада из могилы - РИА Новости, 28.04.2025
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14:53 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/sirija-2013842554.html
СМИ: в Сирии неизвестные извлекли останки отца Асада из могилы
СМИ: в Сирии неизвестные извлекли останки отца Асада из могилы - РИА Новости, 28.04.2025
СМИ: в Сирии неизвестные извлекли останки отца Асада из могилы
Неизвестные извлекли останки бывшего президента Сирии Хафеза Асада из его могилы в городе Кардаха В приморской провинции Латакия и унесли их в неустановленное... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:53:00+03:00
2025-04-28T14:53:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Неизвестные извлекли останки бывшего президента Сирии Хафеза Асада из его могилы в городе Кардаха В приморской провинции Латакия и унесли их в неустановленное место, сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на фотографии и видеозаписи из соцсетей. Хафез Асад, отец бывшего президента Сирии Башара Асада, правил Сирией с 1971 по 2000 год. Кардаха - его родной город, там над его могилой был выстроен мавзолей. "Захоронение бывшего президента... Хафеза Асада было раскопано... Могила, которая превратилась в черную яму..., оказалась пустой... Неизвестные унесли останки из могилы в неизвестном направлении", - говорится в публикации на сайте телеканала. Как отмечает Syria TV, активисты, опубликовавшие видео в соцсетях, обвиняют в извлечении останков экс-президента вооруженные группировки, действующие в районе. На опубликованных видео осквернением могилы занимаются люди в военной форме. В декабре 2024 года газета Annahar сообщала со ссылкой на видео из соцсетей, что вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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в мире, сирия, латакия (город), дамаск (город), хафез асад, башар асад, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Латакия (город), Дамаск (город), Хафез Асад, Башар Асад, Ахмед аш-Шараа
СМИ: в Сирии неизвестные извлекли останки отца Асада из могилы

Syria TV: неизвестные извлекли останки Хафеза Асада из могилы в Латакии

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкПрезидент Сирийской Арабской Республики Хафез Асад
Президент Сирийской Арабской Республики Хафез Асад - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Президент Сирийской Арабской Республики Хафез Асад. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Неизвестные извлекли останки бывшего президента Сирии Хафеза Асада из его могилы в городе Кардаха В приморской провинции Латакия и унесли их в неустановленное место, сообщает телеканал Syria TV со ссылкой на фотографии и видеозаписи из соцсетей.
Хафез Асад, отец бывшего президента Сирии Башара Асада, правил Сирией с 1971 по 2000 год. Кардаха - его родной город, там над его могилой был выстроен мавзолей.
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"Захоронение бывшего президента... Хафеза Асада было раскопано... Могила, которая превратилась в черную яму..., оказалась пустой... Неизвестные унесли останки из могилы в неизвестном направлении", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Как отмечает Syria TV, активисты, опубликовавшие видео в соцсетях, обвиняют в извлечении останков экс-президента вооруженные группировки, действующие в районе. На опубликованных видео осквернением могилы занимаются люди в военной форме.
В декабре 2024 года газета Annahar сообщала со ссылкой на видео из соцсетей, что вооруженная толпа сожгла могилу Хафеза Асада.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
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