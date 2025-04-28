Симоньян заявила, что потерь на Украине можно было избежать
Симоньян: миллион украинцев не погиб бы, если бы русским не мешали быть русскими
Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что потерь на Украине можно было избежать, "если бы русским не мешали быть русскими".
В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предположила, что потери среди украинского населения сейчас могут приближаться к миллиону.
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"Не погиб бы миллион украинцев, просто если бы русским не мешали всего-навсего оставаться русскими. Территорий нам мало что ли? Мы что, хотели поживиться еще несколькими сотнями, тысячами квадратных километров? Да полно у нас территории. Ну просто не надо было запрещать русским быть русскими. И все было бы в порядке. Поэтому просто прекратить сейчас надо это делать. Прекратить не помнить, кто такие русские, и не понимать, кто такие русские, и пожалеть свои миллионы в прямом и переносном смысле слова", - сказала Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".
Она добавила, что потерь можно было бы избежать не только среди гражданского населения, но и среди военных.
"Миллион украинцев бы не погиб, если бы президент Украины Порошенко не сказал, что русскоязычные дети будут сидеть в подвалах, а украинские дети будут ходить в школу. Миллион украинцев бы не погиб, если бы в Одессе не сожгли заживо людей, которые не хотели отказываться от того, что они русские. Миллион украинцев бы не погиб, если бы не взорвали "Горловскую Мадонну" с 10-месячной дочкой на руках. Миллион украинцев бы не погиб, если бы не разбомбили детский пляж в Зугрессе", - добавила Симоньян.
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