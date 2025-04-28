https://ria.ru/20250428/simonjan-2013789781.html
Россия наносит удары только по военным объектам, заявила Симоньян
Россия наносит удары только по военным объектам, заявила Симоньян - РИА Новости, 28.04.2025
Россия наносит удары только по военным объектам, заявила Симоньян
Россия наносит удары только по военным объектам, а к гибели гражданского населения приводят действия украинских властей, заявила главный редактор международной... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:24:00+03:00
2025-04-28T11:24:00+03:00
2025-04-28T12:03:00+03:00
россия
украина
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584335_0:0:2467:1389_1920x0_80_0_0_dff0019c9e37ff873df4a140e9ea0ca4.jpg
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия наносит удары только по военным объектам, а к гибели гражданского населения приводят действия украинских властей, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". "Россия не бомбит гражданские объекты. Россия бомбит объекты военные и инфраструктурные, которые используются на войне. К сожалению, иногда попадают под огонь гражданские люди, потому что это не Россия, а Украина. Украина специально свои военные объекты и своих военных размещает в местах наибольшего сосредоточения гражданских", — сказала она.Как отметила медиаменеджер, Украина публично признает эти действия. В свою очередь, Россия такую тактику не применяет и не применяла "исторически", подчеркнула Симоньян. "Они сами это признают. Их депутаты, их военные. Они каждый раз начинают друг на друга кивать, пенять за то, что они это делают. Но они продолжают это делать", — добавила журналист.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250413/simonjan-2011055664.html
https://ria.ru/20241124/simonyan-1985482841.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929584335_0:0:2467:1851_1920x0_80_0_0_8b0ce5ea2cb36de500f63b0f9cc60bf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)
Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий)
Россия наносит удары только по военным объектам, заявила Симоньян
Симоньян: Украина виновата в жертвах среди мирного населения