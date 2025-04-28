https://ria.ru/20250428/simonjan-2013789781.html

Россия наносит удары только по военным объектам, заявила Симоньян

Россия наносит удары только по военным объектам, заявила Симоньян - РИА Новости, 28.04.2025

Россия наносит удары только по военным объектам, заявила Симоньян

Россия наносит удары только по военным объектам, а к гибели гражданского населения приводят действия украинских властей, заявила главный редактор международной... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:24:00+03:00

2025-04-28T11:24:00+03:00

2025-04-28T12:03:00+03:00

россия

украина

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия наносит удары только по военным объектам, а к гибели гражданского населения приводят действия украинских властей, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". "Россия не бомбит гражданские объекты. Россия бомбит объекты военные и инфраструктурные, которые используются на войне. К сожалению, иногда попадают под огонь гражданские люди, потому что это не Россия, а Украина. Украина специально свои военные объекты и своих военных размещает в местах наибольшего сосредоточения гражданских", — сказала она.Как отметила медиаменеджер, Украина публично признает эти действия. В свою очередь, Россия такую тактику не применяет и не применяла "исторически", подчеркнула Симоньян. "Они сами это признают. Их депутаты, их военные. Они каждый раз начинают друг на друга кивать, пенять за то, что они это делают. Но они продолжают это делать", — добавила журналист.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250413/simonjan-2011055664.html

https://ria.ru/20241124/simonyan-1985482841.html

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россия, украина, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)