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Россия наносит удары только по военным объектам, заявила Симоньян - РИА Новости, 28.04.2025
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11:24 28.04.2025 (обновлено: 12:03 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/simonjan-2013789781.html
Россия наносит удары только по военным объектам, заявила Симоньян
Россия наносит удары только по военным объектам, заявила Симоньян - РИА Новости, 28.04.2025
Россия наносит удары только по военным объектам, заявила Симоньян
Россия наносит удары только по военным объектам, а к гибели гражданского населения приводят действия украинских властей, заявила главный редактор международной... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:24:00+03:00
2025-04-28T12:03:00+03:00
россия
украина
маргарита симоньян
владимир соловьев (телеведущий)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия наносит удары только по военным объектам, а к гибели гражданского населения приводят действия украинских властей, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1". &quot;Россия не бомбит гражданские объекты. Россия бомбит объекты военные и инфраструктурные, которые используются на войне. К сожалению, иногда попадают под огонь гражданские люди, потому что это не Россия, а Украина. Украина специально свои военные объекты и своих военных размещает в местах наибольшего сосредоточения гражданских&quot;, — сказала она.Как отметила медиаменеджер, Украина публично признает эти действия. В свою очередь, Россия такую тактику не применяет и не применяла "исторически", подчеркнула Симоньян. &quot;Они сами это признают. Их депутаты, их военные. Они каждый раз начинают друг на друга кивать, пенять за то, что они это делают. Но они продолжают это делать&quot;, — добавила журналист.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250413/simonjan-2011055664.html
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россия, украина, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)
Россия, Украина, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий)
Россия наносит удары только по военным объектам, заявила Симоньян

Симоньян: Украина виновата в жертвах среди мирного населения

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия наносит удары только по военным объектам, а к гибели гражданского населения приводят действия украинских властей, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
«

"Россия не бомбит гражданские объекты. Россия бомбит объекты военные и инфраструктурные, которые используются на войне. К сожалению, иногда попадают под огонь гражданские люди, потому что это не Россия, а Украина. Украина специально свои военные объекты и своих военных размещает в местах наибольшего сосредоточения гражданских", — сказала она.

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Как отметила медиаменеджер, Украина публично признает эти действия. В свою очередь, Россия такую тактику не применяет и не применяла "исторически", подчеркнула Симоньян.
«

"Они сами это признают. Их депутаты, их военные. Они каждый раз начинают друг на друга кивать, пенять за то, что они это делают. Но они продолжают это делать", — добавила журналист.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российская армия регулярно бьет по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по военной инфраструктуре киевского режима: объектам оборонной промышленности, управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что войска не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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