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В Симферополе произошла авария с участием трех машин - РИА Новости, 28.04.2025
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10:27 28.04.2025 (обновлено: 10:30 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/simferopol-2013779274.html
В Симферополе произошла авария с участием трех машин
В Симферополе произошла авария с участием трех машин - РИА Новости, 28.04.2025
В Симферополе произошла авария с участием трех машин
Один человек погиб и три пострадали в массовом ДТП в пригороде Симферополя, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:27:00+03:00
2025-04-28T10:30:00+03:00
происшествия
авто
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Один человек погиб и три пострадали в массовом ДТП в пригороде Симферополя, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. Авария с участием трех машин произошла в районе села Дубки. "В результате ДТП водитель транспортного средства ZAZ Chance смертельно травмирован. Водитель транспортного средства Volkswagen Tiguan, водитель транспортного средством Citroen C4 и его пассажир 2004 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Причиной аварии, по предварительной информации ведомства, стал водитель ZAZ Chance, который при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.
https://ria.ru/20250428/avtobus-2013760358.html
https://ria.ru/20250426/dtp-2013590131.html
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происшествия, авто, симферополь, volkswagen group, volkswagen touareg
Происшествия, Авто, Симферополь, Volkswagen Group, Volkswagen Touareg
В Симферополе произошла авария с участием трех машин

В пригороде Симферополя при массовом ДТП погиб 1 человек, 3 пострадали

© Фото : Госавтоинспекция КрымаНа месте ДТП в пригороде Симферополя. 28 апреля 2025
На месте ДТП в пригороде Симферополя. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Госавтоинспекция Крыма
На месте ДТП в пригороде Симферополя. 28 апреля 2025
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Один человек погиб и три пострадали в массовом ДТП в пригороде Симферополя, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.
Авария с участием трех машин произошла в районе села Дубки.
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"В результате ДТП водитель транспортного средства ZAZ Chance смертельно травмирован. Водитель транспортного средства Volkswagen Tiguan, водитель транспортного средством Citroen C4 и его пассажир 2004 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Причиной аварии, по предварительной информации ведомства, стал водитель ZAZ Chance, который при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.
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ПроисшествияАвтоСимферопольVolkswagen GroupVolkswagen Touareg
 
 
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