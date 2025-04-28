https://ria.ru/20250428/simferopol-2013779274.html

В Симферополе произошла авария с участием трех машин

В Симферополе произошла авария с участием трех машин - РИА Новости, 28.04.2025

В Симферополе произошла авария с участием трех машин

Один человек погиб и три пострадали в массовом ДТП в пригороде Симферополя, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T10:27:00+03:00

2025-04-28T10:27:00+03:00

2025-04-28T10:30:00+03:00

происшествия

авто

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Один человек погиб и три пострадали в массовом ДТП в пригороде Симферополя, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. Авария с участием трех машин произошла в районе села Дубки. "В результате ДТП водитель транспортного средства ZAZ Chance смертельно травмирован. Водитель транспортного средства Volkswagen Tiguan, водитель транспортного средством Citroen C4 и его пассажир 2004 года рождения, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Причиной аварии, по предварительной информации ведомства, стал водитель ZAZ Chance, который при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем.

https://ria.ru/20250428/avtobus-2013760358.html

https://ria.ru/20250426/dtp-2013590131.html

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происшествия, авто, симферополь, volkswagen group, volkswagen touareg