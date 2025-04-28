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Силуанов рассказал, когда россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями - РИА Новости, 28.04.2025
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17:44 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/siluanov-2013896754.html
Силуанов рассказал, когда россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями
Силуанов рассказал, когда россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями - РИА Новости, 28.04.2025
Силуанов рассказал, когда россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями
Каждый россиянин сможет расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем, полагает министр финансов РФ... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:44:00+03:00
2025-04-28T17:44:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Каждый россиянин сможет расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов. "Цифровой рубль надежен на 100%. В следующем году, я думаю, точно появится. В этом году Центральный банк во второй половине года обещал уже использовать это платежное средство внутри коммерческих банков. Если есть желание, то, думаю, можно будет в этом году попробовать ряд таких перечислений сделать между вашими друзьями, партнерами и так далее, главное - открыть цифровой счет в цифровых рублях", - сказал Силуанов на лекции "Финансы как оружие: уроки Великой Победы" в рамках марафона "Знание.Первые". В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее планировалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги. РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание.Первые".
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экономика, россия, антон силуанов, эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Эльвира Набиуллина
Силуанов рассказал, когда россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями

Силуанов: россияне смогут расплачиваться цифровыми рублями уже в следующем году

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Логотип цифрового рубля - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Каждый россиянин сможет расплачиваться цифровыми рублями уже в ближайшем будущем, возможно, в конце текущего года или в следующем, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.
«
"Цифровой рубль надежен на 100%. В следующем году, я думаю, точно появится. В этом году Центральный банк во второй половине года обещал уже использовать это платежное средство внутри коммерческих банков. Если есть желание, то, думаю, можно будет в этом году попробовать ряд таких перечислений сделать между вашими друзьями, партнерами и так далее, главное - открыть цифровой счет в цифровых рублях", - сказал Силуанов на лекции "Финансы как оружие: уроки Великой Победы" в рамках марафона "Знание.Первые".
В феврале глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что широкое внедрение цифрового рубля будет несколько позже запланированной даты. Ранее планировалось, что цифровой рубль станет доступен всем желающим с 1 июля - граждане смогут открывать и закрывать счета цифрового рубля (цифровые кошельки), делать переводы друг другу, а также оплачивать покупки и услуги.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона "Знание.Первые".
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ЭкономикаРоссияАнтон СилуановЭльвира Набиуллина
 
 
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