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Силуанов заявил о полном обеспечении нужд России в условиях спецоперации - РИА Новости, 28.04.2025
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16:59 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/siluanov-2013878136.html
Силуанов заявил о полном обеспечении нужд России в условиях спецоперации
Силуанов заявил о полном обеспечении нужд России в условиях спецоперации - РИА Новости, 28.04.2025
Силуанов заявил о полном обеспечении нужд России в условиях спецоперации
Потребности РФ в условиях специальной военной операции обеспечиваются беспрекословно и в полном объеме, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:59:00+03:00
2025-04-28T16:59:00+03:00
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Потребности РФ в условиях специальной военной операции обеспечиваются беспрекословно и в полном объеме, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Сегодня основной приоритет - это обеспечение обороноспособности и безопасности страны, поддержка граждан, достижение технологического лидерства или технологического суверенитета, как мы сейчас говорим", - сказал Силуанов на лекции "Финансы как оружие: уроки Великой Победы" в рамках марафона "Знание.Первые". "Потребности страны в обеспечении нужд специальной военной операции сегодня обеспечиваются в полном объеме и беспрекословно", - подчеркнул министр. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, антон силуанов
Россия, Антон Силуанов
Силуанов заявил о полном обеспечении нужд России в условиях спецоперации

Силуанов: потребности РФ в условиях спецоперации обеспечиваются беспрекословно

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Потребности РФ в условиях специальной военной операции обеспечиваются беспрекословно и в полном объеме, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Сегодня основной приоритет - это обеспечение обороноспособности и безопасности страны, поддержка граждан, достижение технологического лидерства или технологического суверенитета, как мы сейчас говорим", - сказал Силуанов на лекции "Финансы как оружие: уроки Великой Победы" в рамках марафона "Знание.Первые".
"Потребности страны в обеспечении нужд специальной военной операции сегодня обеспечиваются в полном объеме и беспрекословно", - подчеркнул министр.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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