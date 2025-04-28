https://ria.ru/20250428/siluanov-2013878136.html

Силуанов заявил о полном обеспечении нужд России в условиях спецоперации

Силуанов заявил о полном обеспечении нужд России в условиях спецоперации - РИА Новости, 28.04.2025

Силуанов заявил о полном обеспечении нужд России в условиях спецоперации

Потребности РФ в условиях специальной военной операции обеспечиваются беспрекословно и в полном объеме, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:59:00+03:00

2025-04-28T16:59:00+03:00

2025-04-28T16:59:00+03:00

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Потребности РФ в условиях специальной военной операции обеспечиваются беспрекословно и в полном объеме, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Сегодня основной приоритет - это обеспечение обороноспособности и безопасности страны, поддержка граждан, достижение технологического лидерства или технологического суверенитета, как мы сейчас говорим", - сказал Силуанов на лекции "Финансы как оружие: уроки Великой Победы" в рамках марафона "Знание.Первые". "Потребности страны в обеспечении нужд специальной военной операции сегодня обеспечиваются в полном объеме и беспрекословно", - подчеркнул министр. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250428/rossija-2013824906.html

россия

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2025

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россия, антон силуанов