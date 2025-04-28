https://ria.ru/20250428/siluanov-2013857899.html

Силуанов рассказал о любимых книгах о финансах

Силуанов рассказал о любимых книгах о финансах - РИА Новости, 28.04.2025

Силуанов рассказал о любимых книгах о финансах

Министр финансов РФ Антон Силуанов посоветовал несколько книг из российской классики, чтобы почитать о финансах, среди них - "Ревизор" и "Мертвые души" Николая... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:36:00+03:00

2025-04-28T15:36:00+03:00

2025-04-28T15:36:00+03:00

россия

антон силуанов

антон чехов

николай гоголь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145568/61/1455686182_0:115:3073:1844_1920x0_80_0_0_330109a87e00c9da85d4b4d085d1e0e8.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов посоветовал несколько книг из российской классики, чтобы почитать о финансах, среди них - "Ревизор" и "Мертвые души" Николая Гоголя, а также "Вишневый сад" Антона Чехова. "У министра финансов не всегда есть время читать книги о финансах, поскольку на работе это постоянно финансовая информация. Но, если говорить о финансах, читайте нашу российскую классику", - сказал Силуанов на лекции "Финансы как оружие: уроки Великой Победы" в рамках марафона "Знание.Первые". "Это Гоголь "Ревизор", "Мертвые души", это Чехов "Вишневый сад". Много найдете о финансах информации", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, какая его любимая книга о финансах. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250425/ukreplenie-2013318502.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, антон силуанов, антон чехов, николай гоголь