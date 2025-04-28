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Силуанов рассказал о любимых книгах о финансах - РИА Новости, 28.04.2025
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15:36 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/siluanov-2013857899.html
Силуанов рассказал о любимых книгах о финансах
Силуанов рассказал о любимых книгах о финансах - РИА Новости, 28.04.2025
Силуанов рассказал о любимых книгах о финансах
Министр финансов РФ Антон Силуанов посоветовал несколько книг из российской классики, чтобы почитать о финансах, среди них - "Ревизор" и "Мертвые души" Николая... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:36:00+03:00
2025-04-28T15:36:00+03:00
россия
антон силуанов
антон чехов
николай гоголь
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов посоветовал несколько книг из российской классики, чтобы почитать о финансах, среди них - "Ревизор" и "Мертвые души" Николая Гоголя, а также "Вишневый сад" Антона Чехова. "У министра финансов не всегда есть время читать книги о финансах, поскольку на работе это постоянно финансовая информация. Но, если говорить о финансах, читайте нашу российскую классику", - сказал Силуанов на лекции "Финансы как оружие: уроки Великой Победы" в рамках марафона "Знание.Первые". "Это Гоголь "Ревизор", "Мертвые души", это Чехов "Вишневый сад". Много найдете о финансах информации", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, какая его любимая книга о финансах. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, антон силуанов, антон чехов, николай гоголь
Россия, Антон Силуанов, Антон Чехов, Николай Гоголь
Силуанов рассказал о любимых книгах о финансах

Силуанов посоветовал россиянам читать произведения Гоголя и Чехова

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр финансов РФ Антон Силуанов посоветовал несколько книг из российской классики, чтобы почитать о финансах, среди них - "Ревизор" и "Мертвые души" Николая Гоголя, а также "Вишневый сад" Антона Чехова.
«
"У министра финансов не всегда есть время читать книги о финансах, поскольку на работе это постоянно финансовая информация. Но, если говорить о финансах, читайте нашу российскую классику", - сказал Силуанов на лекции "Финансы как оружие: уроки Великой Победы" в рамках марафона "Знание.Первые".
«
"Это Гоголь "Ревизор", "Мертвые души", это Чехов "Вишневый сад". Много найдете о финансах информации", - сказал Силуанов, отвечая на вопрос, какая его любимая книга о финансах.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Силуанов рассказал об укреплении устойчивости российской экономики
25 апреля, 07:31
 
РоссияАнтон СилуановАнтон ЧеховНиколай Гоголь
 
 
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