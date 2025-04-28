Посол в Швейцарии рассказал о попытках властей помешать празднованию Победы
Гармонин: власти Швейцарии пытаются помешать россиянам в праздновании Победы
Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 28 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцарские кантональные власти Базеля пытаются чинить препятствия празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, максимально ограничив участие в церемонии соотечественников и граждан страны, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
"В настоящее время посольство продолжает вести диалог с властями Базеля о проведении традиционной мемориальной церемонии у памятника советским военнопленным на кладбище Хёрнли 9 мая. К сожалению, кантональные власти по-прежнему пытаются чинить нам препятствия при проведении памятного мероприятия, стремясь максимально ограничить участие в нём наших соотечественников и неравнодушных граждан Швейцарии", - сказал он.
Гармонин добавил, что несмотря на попытки местных госорганов "навязать искусственные и неоправданные ограничения", посольство настроено достойно встретить в Хёрнли этот праздник, и такой же настрой у многих соотечественников.
"Те, кто помнит о Великой Отечественной войне, об этом празднике, что "со слезами на глазах", придут по зову сердца к памятнику с портретами своих предков. В этом нет никаких сомнений: мы уже видели, как это было в прошлом году, когда после завершения официального мероприятия простые люди сами пришли с портретами своих родных. Их было много, и я не сомневаюсь, что теперь, в юбилейный год, желающих прийти почтить память советских солдат будет гораздо больше", - отметил посол.
Дипломат подчеркнул, что празднование Дня Победы в Хёрнли всегда проходило организованно, без каких-либо эксцессов и провокаций.
"Последовательно доносим эту простую мысль до кантональных властей. Тем более, что в соответствии с принятой 4 марта с.г. резолюцией Генассамблеи ООН "Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны" всем государствам-членам, организациям и частным лицам предлагается соответствующим образом отмечать юбилей как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны", - заключил Гармонин.