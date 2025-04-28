Рейтинг@Mail.ru
Посол в Швейцарии рассказал о попытках властей помешать празднованию Победы - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:07 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/shveytsariya-2013865964.html
Посол в Швейцарии рассказал о попытках властей помешать празднованию Победы
Посол в Швейцарии рассказал о попытках властей помешать празднованию Победы - РИА Новости, 28.04.2025
Посол в Швейцарии рассказал о попытках властей помешать празднованию Победы
Швейцарские кантональные власти Базеля пытаются чинить препятствия празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, максимально ограничив участие в... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:07:00+03:00
2025-04-28T16:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
базель
россия
швейцария
сергей гармонин
генеральная ассамблея оон
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008604854_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_51ec6b0690bacbfddabce05190af4565.jpg
ЖЕНЕВА, 28 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцарские кантональные власти Базеля пытаются чинить препятствия празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, максимально ограничив участие в церемонии соотечественников и граждан страны, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин. "В настоящее время посольство продолжает вести диалог с властями Базеля о проведении традиционной мемориальной церемонии у памятника советским военнопленным на кладбище Хёрнли 9 мая. К сожалению, кантональные власти по-прежнему пытаются чинить нам препятствия при проведении памятного мероприятия, стремясь максимально ограничить участие в нём наших соотечественников и неравнодушных граждан Швейцарии", - сказал он. Гармонин добавил, что несмотря на попытки местных госорганов "навязать искусственные и неоправданные ограничения", посольство настроено достойно встретить в Хёрнли этот праздник, и такой же настрой у многих соотечественников. "Те, кто помнит о Великой Отечественной войне, об этом празднике, что "со слезами на глазах", придут по зову сердца к памятнику с портретами своих предков. В этом нет никаких сомнений: мы уже видели, как это было в прошлом году, когда после завершения официального мероприятия простые люди сами пришли с портретами своих родных. Их было много, и я не сомневаюсь, что теперь, в юбилейный год, желающих прийти почтить память советских солдат будет гораздо больше", - отметил посол. Дипломат подчеркнул, что празднование Дня Победы в Хёрнли всегда проходило организованно, без каких-либо эксцессов и провокаций. "Последовательно доносим эту простую мысль до кантональных властей. Тем более, что в соответствии с принятой 4 марта с.г. резолюцией Генассамблеи ООН "Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны" всем государствам-членам, организациям и частным лицам предлагается соответствующим образом отмечать юбилей как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны", - заключил Гармонин.
https://ria.ru/20250428/pobeda-2013795757.html
https://ria.ru/20250428/pridnestrove-2013806460.html
базель
россия
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008604854_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_d1dd8c07a6f2eb029b6ae37998bb24d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, базель, россия, швейцария, сергей гармонин, генеральная ассамблея оон, оон, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Базель, Россия, Швейцария, Сергей Гармонин, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посол в Швейцарии рассказал о попытках властей помешать празднованию Победы

Гармонин: власти Швейцарии пытаются помешать россиянам в праздновании Победы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 28 апр - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Швейцарские кантональные власти Базеля пытаются чинить препятствия празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, максимально ограничив участие в церемонии соотечественников и граждан страны, заявил РИА Новости посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.
"В настоящее время посольство продолжает вести диалог с властями Базеля о проведении традиционной мемориальной церемонии у памятника советским военнопленным на кладбище Хёрнли 9 мая. К сожалению, кантональные власти по-прежнему пытаются чинить нам препятствия при проведении памятного мероприятия, стремясь максимально ограничить участие в нём наших соотечественников и неравнодушных граждан Швейцарии", - сказал он.
Посольство Российской Федерации в Индонезии - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Посол в Индонезии рассказал о контроле за попытками Киева сорвать 9 мая
Вчера, 11:51
Гармонин добавил, что несмотря на попытки местных госорганов "навязать искусственные и неоправданные ограничения", посольство настроено достойно встретить в Хёрнли этот праздник, и такой же настрой у многих соотечественников.
"Те, кто помнит о Великой Отечественной войне, об этом празднике, что "со слезами на глазах", придут по зову сердца к памятнику с портретами своих предков. В этом нет никаких сомнений: мы уже видели, как это было в прошлом году, когда после завершения официального мероприятия простые люди сами пришли с портретами своих родных. Их было много, и я не сомневаюсь, что теперь, в юбилейный год, желающих прийти почтить память советских солдат будет гораздо больше", - отметил посол.
Дипломат подчеркнул, что празднование Дня Победы в Хёрнли всегда проходило организованно, без каких-либо эксцессов и провокаций.
"Последовательно доносим эту простую мысль до кантональных властей. Тем более, что в соответствии с принятой 4 марта с.г. резолюцией Генассамблеи ООН "Восьмидесятая годовщина окончания Второй мировой войны" всем государствам-членам, организациям и частным лицам предлагается соответствующим образом отмечать юбилей как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны", - заключил Гармонин.
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В Верховном совете Приднестровья заявили, что не откажутся от Дня Победы
Вчера, 12:49
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреБазельРоссияШвейцарияСергей ГармонинГенеральная Ассамблея ООНООН80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала