https://ria.ru/20250428/serpuhov-2013905054.html

В Подмосковье завели дело после стрельбы из травмата по женщине

В Подмосковье завели дело после стрельбы из травмата по женщине - РИА Новости, 28.04.2025

В Подмосковье завели дело после стрельбы из травмата по женщине

Уголовное дело о хулиганстве завели после того, как мужчины на квадроцикле открыли стрельбу из травматического оружия по женщине в подмосковном Серпухове,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:17:00+03:00

2025-04-28T18:17:00+03:00

2025-04-28T18:17:00+03:00

происшествия

серпухов

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве завели после того, как мужчины на квадроцикле открыли стрельбу из травматического оружия по женщине в подмосковном Серпухове, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК РФ по региону Ольга Врадий. По данным следствия, 27 апреля в Серпухове в районе деревни Гавшино между местной жительницей и двумя мужчинами на квадроцикле произошел конфликт. Отмечается, что в результате в женщину несколько раз выстрелили, предположительно, из травматического оружия, она была госпитализирована. Добавляется, что мужчины с места происшествия скрылись. "По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ", - говорится в сообщении. В настоящее время жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает. Устанавливаются все обстоятельства и личности стрелявших. Как уточняется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, в результате происшествия женщина получила черепно-мозговую травму. Добавляется, что Серпуховскся городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение виновных к ответственности.

https://ria.ru/20250427/omsk-2013721823.html

https://ria.ru/20250427/strelba-2013664414.html

серпухов

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, серпухов, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)