https://ria.ru/20250428/serpuhov-2013905054.html
В Подмосковье завели дело после стрельбы из травмата по женщине
В Подмосковье завели дело после стрельбы из травмата по женщине - РИА Новости, 28.04.2025
В Подмосковье завели дело после стрельбы из травмата по женщине
Уголовное дело о хулиганстве завели после того, как мужчины на квадроцикле открыли стрельбу из травматического оружия по женщине в подмосковном Серпухове,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:17:00+03:00
2025-04-28T18:17:00+03:00
2025-04-28T18:17:00+03:00
происшествия
серпухов
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве завели после того, как мужчины на квадроцикле открыли стрельбу из травматического оружия по женщине в подмосковном Серпухове, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК РФ по региону Ольга Врадий. По данным следствия, 27 апреля в Серпухове в районе деревни Гавшино между местной жительницей и двумя мужчинами на квадроцикле произошел конфликт. Отмечается, что в результате в женщину несколько раз выстрелили, предположительно, из травматического оружия, она была госпитализирована. Добавляется, что мужчины с места происшествия скрылись. "По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ", - говорится в сообщении. В настоящее время жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает. Устанавливаются все обстоятельства и личности стрелявших. Как уточняется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, в результате происшествия женщина получила черепно-мозговую травму. Добавляется, что Серпуховскся городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение виновных к ответственности.
https://ria.ru/20250427/omsk-2013721823.html
https://ria.ru/20250427/strelba-2013664414.html
серпухов
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, серпухов, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Серпухов, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье завели дело после стрельбы из травмата по женщине
В Серпухове завели дело на двух мужчин после стрельбы из травмата по женщине