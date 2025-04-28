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В Подмосковье завели дело после стрельбы из травмата по женщине - РИА Новости, 28.04.2025
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18:17 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/serpuhov-2013905054.html
В Подмосковье завели дело после стрельбы из травмата по женщине
В Подмосковье завели дело после стрельбы из травмата по женщине - РИА Новости, 28.04.2025
В Подмосковье завели дело после стрельбы из травмата по женщине
Уголовное дело о хулиганстве завели после того, как мужчины на квадроцикле открыли стрельбу из травматического оружия по женщине в подмосковном Серпухове,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:17:00+03:00
2025-04-28T18:17:00+03:00
происшествия
серпухов
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве завели после того, как мужчины на квадроцикле открыли стрельбу из травматического оружия по женщине в подмосковном Серпухове, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК РФ по региону Ольга Врадий. По данным следствия, 27 апреля в Серпухове в районе деревни Гавшино между местной жительницей и двумя мужчинами на квадроцикле произошел конфликт. Отмечается, что в результате в женщину несколько раз выстрелили, предположительно, из травматического оружия, она была госпитализирована. Добавляется, что мужчины с места происшествия скрылись. "По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ", - говорится в сообщении. В настоящее время жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает. Устанавливаются все обстоятельства и личности стрелявших. Как уточняется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, в результате происшествия женщина получила черепно-мозговую травму. Добавляется, что Серпуховскся городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение виновных к ответственности.
https://ria.ru/20250427/omsk-2013721823.html
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серпухов
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, серпухов, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Серпухов, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье завели дело после стрельбы из травмата по женщине

В Серпухове завели дело на двух мужчин после стрельбы из травмата по женщине

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве завели после того, как мужчины на квадроцикле открыли стрельбу из травматического оружия по женщине в подмосковном Серпухове, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК РФ по региону Ольга Врадий.
По данным следствия, 27 апреля в Серпухове в районе деревни Гавшино между местной жительницей и двумя мужчинами на квадроцикле произошел конфликт. Отмечается, что в результате в женщину несколько раз выстрелили, предположительно, из травматического оружия, она была госпитализирована. Добавляется, что мужчины с места происшествия скрылись.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
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27 апреля, 19:00
"По данному факту следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ", - говорится в сообщении.
В настоящее время жизни и здоровью потерпевшей ничего не угрожает. Устанавливаются все обстоятельства и личности стрелявших.
Как уточняется в Telegram-канале подмосковной прокуратуры, в результате происшествия женщина получила черепно-мозговую травму. Добавляется, что Серпуховскся городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также привлечение виновных к ответственности.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Житель Камчатки угнал машину у бывшей жены и открыл стрельбу по полицейским
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ПроисшествияСерпуховРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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