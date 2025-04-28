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Сотрудницу Русского дома в Киргизии отпустили под домашний арест - РИА Новости, 28.04.2025
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08:35 28.04.2025 (обновлено: 09:36 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/sekerina-2013766460.html
Сотрудницу Русского дома в Киргизии отпустили под домашний арест
Сотрудницу Русского дома в Киргизии отпустили под домашний арест - РИА Новости, 28.04.2025
Сотрудницу Русского дома в Киргизии отпустили под домашний арест
Задержанной в Киргизии сотруднице Русского дома Наталье Секериной изменили меру пресечения на домашний арест, сообщили журналистам в Первомайском районном суде... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T08:35:00+03:00
2025-04-28T09:36:00+03:00
киргизия
в мире
бишкек
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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БИШКЕК, 28 апр — РИА Новости. Задержанной в Киргизии сотруднице Русского дома Наталье Секериной изменили меру пресечения на домашний арест, сообщили журналистам в Первомайском районном суде Бишкека."Мера пресечения обвиняемой С. Н. В. по ходатайству следователя изменена на домашний арест", — сказал представитель пресс-службы.По его словам, под домашний арест отпустили еще одного фигуранта, который обозначается инициалами С. В. Т. По информации киргизских СМИ, это предприниматель Владимир Сиротенко.Секерину и блогера из России Виктора Васильева задержали на прошлой неделе, суд арестовал их до 17 июня. Обоих подозревают в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. За это грозит до десяти лет лишения свободы. В деле значатся еще два фигуранта, один из которых, по данным местных СМИ, — сотрудник пресс-службы мэрии Оша. После беседы российского посла Сергея Вакунова с главой киргизских спецслужб Камчыбеком Ташиевым следствие решило заменить Секериной меру пресечения на домашний арест. Как рассказали в российском посольстве, у спецслужб Киргизии нет никаких претензий к самому Русскому дому, а задержание его сотрудницы к деятельности филиала Россотрудничества никакого отношения не имеет.
https://ria.ru/20250425/kirgizija-2013461850.html
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киргизия, в мире, бишкек, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Киргизия, В мире, Бишкек, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Сотрудницу Русского дома в Киргизии отпустили под домашний арест

Сотрудницу Русского дома в Киргизии Секерину отпустили под домашний арест

© Кадр видео из соцсетейНаталья Секерина
Наталья Секерина - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Кадр видео из соцсетей
Наталья Секерина. Архивное фото
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БИШКЕК, 28 апр — РИА Новости. Задержанной в Киргизии сотруднице Русского дома Наталье Секериной изменили меру пресечения на домашний арест, сообщили журналистам в Первомайском районном суде Бишкека.
"Мера пресечения обвиняемой С. Н. В. по ходатайству следователя изменена на домашний арест", — сказал представитель пресс-службы.
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
У спецслужб Киргизии нет претензий к работе Русского дома в Бишкеке
25 апреля, 16:36
По его словам, под домашний арест отпустили еще одного фигуранта, который обозначается инициалами С. В. Т. По информации киргизских СМИ, это предприниматель Владимир Сиротенко.
Секерину и блогера из России Виктора Васильева задержали на прошлой неделе, суд арестовал их до 17 июня. Обоих подозревают в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. За это грозит до десяти лет лишения свободы. В деле значатся еще два фигуранта, один из которых, по данным местных СМИ, — сотрудник пресс-службы мэрии Оша.
После беседы российского посла Сергея Вакунова с главой киргизских спецслужб Камчыбеком Ташиевым следствие решило заменить Секериной меру пресечения на домашний арест. Как рассказали в российском посольстве, у спецслужб Киргизии нет никаких претензий к самому Русскому дому, а задержание его сотрудницы к деятельности филиала Россотрудничества никакого отношения не имеет.
Блогер Виктор Васильев - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Посол России обсудил с главой нацбезопасности Киргизии задержание блогера
25 апреля, 18:26
 
КиргизияВ миреБишкекФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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