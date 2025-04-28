https://ria.ru/20250428/sekerina-2013766460.html

Сотрудницу Русского дома в Киргизии отпустили под домашний арест

Сотрудницу Русского дома в Киргизии отпустили под домашний арест - РИА Новости, 28.04.2025

Сотрудницу Русского дома в Киргизии отпустили под домашний арест

Задержанной в Киргизии сотруднице Русского дома Наталье Секериной изменили меру пресечения на домашний арест, сообщили журналистам в Первомайском районном суде... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T08:35:00+03:00

2025-04-28T08:35:00+03:00

2025-04-28T09:36:00+03:00

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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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БИШКЕК, 28 апр — РИА Новости. Задержанной в Киргизии сотруднице Русского дома Наталье Секериной изменили меру пресечения на домашний арест, сообщили журналистам в Первомайском районном суде Бишкека."Мера пресечения обвиняемой С. Н. В. по ходатайству следователя изменена на домашний арест", — сказал представитель пресс-службы.По его словам, под домашний арест отпустили еще одного фигуранта, который обозначается инициалами С. В. Т. По информации киргизских СМИ, это предприниматель Владимир Сиротенко.Секерину и блогера из России Виктора Васильева задержали на прошлой неделе, суд арестовал их до 17 июня. Обоих подозревают в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах за рубежом. За это грозит до десяти лет лишения свободы. В деле значатся еще два фигуранта, один из которых, по данным местных СМИ, — сотрудник пресс-службы мэрии Оша. После беседы российского посла Сергея Вакунова с главой киргизских спецслужб Камчыбеком Ташиевым следствие решило заменить Секериной меру пресечения на домашний арест. Как рассказали в российском посольстве, у спецслужб Киргизии нет никаких претензий к самому Русскому дому, а задержание его сотрудницы к деятельности филиала Россотрудничества никакого отношения не имеет.

https://ria.ru/20250425/kirgizija-2013461850.html

https://ria.ru/20250425/kirgiziya-2013489195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

киргизия, в мире, бишкек, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)