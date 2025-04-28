https://ria.ru/20250428/sdelka-2013937404.html

Индия и Франция заключили сделку по истребителям

Индия и Франция заключили сделку по истребителям - РИА Новости, 29.04.2025

Индия и Франция заключили сделку по истребителям

Франция договорилась с Индией о продаже 26 истребителей Rafale Marine на сумму 630 миллиардов рупий (7,3 миллиарда долларов), сообщили индийские ВМС. РИА Новости, 29.04.2025

2025-04-28T21:10:00+03:00

2025-04-28T21:10:00+03:00

2025-04-29T00:19:00+03:00

в мире

индия

франция

раджнатх сингх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969315178_0:188:3307:2048_1920x0_80_0_0_1fd5be07b50269c47e6bf84f7f78cf6a.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Франция договорилась с Индией о продаже 26 истребителей Rafale Marine на сумму 630 миллиардов рупий (7,3 миллиарда долларов), сообщили индийские ВМС.В подписании контракта участвовали французский посол в Нью-Дели Тьерри Мату и замглавы минобороны Индии Раджеш Кумар Сингх. Также в режиме онлайн в церемонии участвовали министры обороны двух стран Себастьен Лекорню и Раджнатх Сингх.В начале месяца индийское правительство согласовало сделку по покупке 22 одноместных и четырех двухместных Rafale Marine, а также по сопутствующему обслуживанию и обучению персонала.Самолеты будут размещены на индийских авианосцах Vikramaditya и Vikrant вместо устаревающих МиГ-29К. Эта мера считается временной до создания Индией собственного истребителя.Первую партию французских самолетов Индия должна получить через пять лет, последнюю — к 2031 году.На вооружении ВВС Индии уже состоят 36 самолетов Rafale.

https://ria.ru/20250428/pakistan-2013891486.html

https://ria.ru/20250425/indija-2013447709.html

индия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, индия, франция, раджнатх сингх