Рейтинг@Mail.ru
Индия и Франция заключили сделку по истребителям - РИА Новости, 29.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 28.04.2025 (обновлено: 00:19 29.04.2025)
https://ria.ru/20250428/sdelka-2013937404.html
Индия и Франция заключили сделку по истребителям
Индия и Франция заключили сделку по истребителям - РИА Новости, 29.04.2025
Индия и Франция заключили сделку по истребителям
Франция договорилась с Индией о продаже 26 истребителей Rafale Marine на сумму 630 миллиардов рупий (7,3 миллиарда долларов), сообщили индийские ВМС. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-28T21:10:00+03:00
2025-04-29T00:19:00+03:00
в мире
индия
франция
раджнатх сингх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969315178_0:188:3307:2048_1920x0_80_0_0_1fd5be07b50269c47e6bf84f7f78cf6a.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Франция договорилась с Индией о продаже 26 истребителей Rafale Marine на сумму 630 миллиардов рупий (7,3 миллиарда долларов), сообщили индийские ВМС.В подписании контракта участвовали французский посол в Нью-Дели Тьерри Мату и замглавы минобороны Индии Раджеш Кумар Сингх. Также в режиме онлайн в церемонии участвовали министры обороны двух стран Себастьен Лекорню и Раджнатх Сингх.В начале месяца индийское правительство согласовало сделку по покупке 22 одноместных и четырех двухместных Rafale Marine, а также по сопутствующему обслуживанию и обучению персонала.Самолеты будут размещены на индийских авианосцах Vikramaditya и Vikrant вместо устаревающих МиГ-29К. Эта мера считается временной до создания Индией собственного истребителя.Первую партию французских самолетов Индия должна получить через пять лет, последнюю — к 2031 году.На вооружении ВВС Индии уже состоят 36 самолетов Rafale.
https://ria.ru/20250428/pakistan-2013891486.html
https://ria.ru/20250425/indija-2013447709.html
индия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969315178_576:0:3307:2048_1920x0_80_0_0_cc1fc837149434ec09e616de27e5bef5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, франция, раджнатх сингх
В мире, Индия, Франция, Раджнатх Сингх
Индия и Франция заключили сделку по истребителям

Индия купила у Франции 26 истребителей Rafale Marine на 7,3 миллиарда долларов

© AP Photo / Mindaugas KulbisИстребитель
Истребитель - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Истребитель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Франция договорилась с Индией о продаже 26 истребителей Rafale Marine на сумму 630 миллиардов рупий (7,3 миллиарда долларов), сообщили индийские ВМС.
В подписании контракта участвовали французский посол в Нью-Дели Тьерри Мату и замглавы минобороны Индии Раджеш Кумар Сингх. Также в режиме онлайн в церемонии участвовали министры обороны двух стран Себастьен Лекорню и Раджнатх Сингх.
Истребитель ВВС Пакистана во время военного парада в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Пакистану есть чем ответить Индии, заявил министр обороны Асиф
Вчера, 17:32
В начале месяца индийское правительство согласовало сделку по покупке 22 одноместных и четырех двухместных Rafale Marine, а также по сопутствующему обслуживанию и обучению персонала.
Самолеты будут размещены на индийских авианосцах Vikramaditya и Vikrant вместо устаревающих МиГ-29К. Эта мера считается временной до создания Индией собственного истребителя.
Первую партию французских самолетов Индия должна получить через пять лет, последнюю — к 2031 году.
На вооружении ВВС Индии уже состоят 36 самолетов Rafale.
Индийский военный в Шринагаре. 25 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Военный бюджет Индии почти в десять раз превышает пакистанский
25 апреля, 16:02
 
В миреИндияФранцияРаджнатх Сингх
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала