https://ria.ru/20250428/sdelka-2013937404.html
Индия и Франция заключили сделку по истребителям
Индия и Франция заключили сделку по истребителям - РИА Новости, 29.04.2025
Индия и Франция заключили сделку по истребителям
Франция договорилась с Индией о продаже 26 истребителей Rafale Marine на сумму 630 миллиардов рупий (7,3 миллиарда долларов), сообщили индийские ВМС. РИА Новости, 29.04.2025
2025-04-28T21:10:00+03:00
2025-04-28T21:10:00+03:00
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НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Франция договорилась с Индией о продаже 26 истребителей Rafale Marine на сумму 630 миллиардов рупий (7,3 миллиарда долларов), сообщили индийские ВМС.В подписании контракта участвовали французский посол в Нью-Дели Тьерри Мату и замглавы минобороны Индии Раджеш Кумар Сингх. Также в режиме онлайн в церемонии участвовали министры обороны двух стран Себастьен Лекорню и Раджнатх Сингх.В начале месяца индийское правительство согласовало сделку по покупке 22 одноместных и четырех двухместных Rafale Marine, а также по сопутствующему обслуживанию и обучению персонала.Самолеты будут размещены на индийских авианосцах Vikramaditya и Vikrant вместо устаревающих МиГ-29К. Эта мера считается временной до создания Индией собственного истребителя.Первую партию французских самолетов Индия должна получить через пять лет, последнюю — к 2031 году.На вооружении ВВС Индии уже состоят 36 самолетов Rafale.
https://ria.ru/20250428/pakistan-2013891486.html
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в мире, индия, франция, раджнатх сингх
В мире, Индия, Франция, Раджнатх Сингх
Индия и Франция заключили сделку по истребителям
Индия купила у Франции 26 истребителей Rafale Marine на 7,3 миллиарда долларов
НЬЮ-ДЕЛИ, 28 апр – РИА Новости. Франция договорилась с Индией о продаже 26 истребителей Rafale Marine на сумму 630 миллиардов рупий (7,3 миллиарда долларов), сообщили индийские ВМС.
В подписании контракта участвовали французский посол в Нью-Дели Тьерри Мату и замглавы минобороны Индии Раджеш Кумар Сингх. Также в режиме онлайн в церемонии участвовали министры обороны двух стран Себастьен Лекорню и Раджнатх Сингх
.
В начале месяца индийское правительство согласовало сделку по покупке 22 одноместных и четырех двухместных Rafale Marine, а также по сопутствующему обслуживанию и обучению персонала.
Самолеты будут размещены на индийских авианосцах Vikramaditya и Vikrant вместо устаревающих МиГ-29К. Эта мера считается временной до создания Индией собственного истребителя.
Первую партию французских самолетов Индия должна получить через пять лет, последнюю — к 2031 году.
На вооружении ВВС Индии уже состоят 36 самолетов Rafale.