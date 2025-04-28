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США подпишут торговую сделку с Индией, заявил глава американского Минфина - РИА Новости, 28.04.2025
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19:12 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/sdelka-2013918128.html
США подпишут торговую сделку с Индией, заявил глава американского Минфина
США подпишут торговую сделку с Индией, заявил глава американского Минфина - РИА Новости, 28.04.2025
США подпишут торговую сделку с Индией, заявил глава американского Минфина
Торговая сделка с Индией станет одной из первых, подписанных администрацией президента США Дональда Трампа, заявил министр финансов Скотт Бессент. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:12:00+03:00
2025-04-28T19:12:00+03:00
индия
сша
азия
дональд трамп
скотт бессент
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Торговая сделка с Индией станет одной из первых, подписанных администрацией президента США Дональда Трампа, заявил министр финансов Скотт Бессент. "Полагаю, что соглашение с Индией станет одной из первых торговых сделок, которые мы подпишем", - сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC. Он отметил, что вице-президент Джей Ди Вэнс посетил Индию на прошлой неделе и заявил о существенном прогрессе в переговорах по заключению торгового соглашения. США также ведут переговоры с другими партнерами в Азии, добавил министр финансов. "Я уже упоминал, что переговоры с Кореей прошли очень хорошо, также переговоры с нашими японскими союзниками были очень содержательными", - сказал он. Ранее Вэнс заявил в ходе визита в Индию, что Вашингтон и Нью-Дели договорились о базовых принципах будущей торговой сделки. Вэнс также отметил, что США намерены содействовать Индии в освоении её значительных природных ресурсов, включая морские запасы природного газа и критически важные минералы. По данным источников агентства Блумберг, сделка США и Индии затрагивает как торговлю товарами, так и услугами. США являются крупнейшим торговым партнером Индии. Переговоры о заключении двустороннего торгового соглашения между странами начались еще до введения в апреле президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении торговых партнеров США. В частности, пошлина в отношении импорта из Индии составила 26%.
https://ria.ru/20250428/indiya-2013700936.html
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индия, сша, азия, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
Индия, США, Азия, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
США подпишут торговую сделку с Индией, заявил глава американского Минфина

Глава Минфина США Бессент: торговая сделка с Индией станет одной из первых

© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Торговая сделка с Индией станет одной из первых, подписанных администрацией президента США Дональда Трампа, заявил министр финансов Скотт Бессент.
«
"Полагаю, что соглашение с Индией станет одной из первых торговых сделок, которые мы подпишем", - сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Вчера, 08:00
Он отметил, что вице-президент Джей Ди Вэнс посетил Индию на прошлой неделе и заявил о существенном прогрессе в переговорах по заключению торгового соглашения.
США также ведут переговоры с другими партнерами в Азии, добавил министр финансов.
«
"Я уже упоминал, что переговоры с Кореей прошли очень хорошо, также переговоры с нашими японскими союзниками были очень содержательными", - сказал он.
Ранее Вэнс заявил в ходе визита в Индию, что Вашингтон и Нью-Дели договорились о базовых принципах будущей торговой сделки. Вэнс также отметил, что США намерены содействовать Индии в освоении её значительных природных ресурсов, включая морские запасы природного газа и критически важные минералы. По данным источников агентства Блумберг, сделка США и Индии затрагивает как торговлю товарами, так и услугами.
США являются крупнейшим торговым партнером Индии. Переговоры о заключении двустороннего торгового соглашения между странами начались еще до введения в апреле президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении торговых партнеров США. В частности, пошлина в отношении импорта из Индии составила 26%.
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ИндияСШААзияДональд ТрампСкотт БессентВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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