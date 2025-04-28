https://ria.ru/20250428/sdelka-2013918128.html

США подпишут торговую сделку с Индией, заявил глава американского Минфина

США подпишут торговую сделку с Индией, заявил глава американского Минфина - РИА Новости, 28.04.2025

США подпишут торговую сделку с Индией, заявил глава американского Минфина

Торговая сделка с Индией станет одной из первых, подписанных администрацией президента США Дональда Трампа, заявил министр финансов Скотт Бессент. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:12:00+03:00

2025-04-28T19:12:00+03:00

2025-04-28T19:12:00+03:00

индия

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ВАШИНГТОН, 28 апр - РИА Новости. Торговая сделка с Индией станет одной из первых, подписанных администрацией президента США Дональда Трампа, заявил министр финансов Скотт Бессент. "Полагаю, что соглашение с Индией станет одной из первых торговых сделок, которые мы подпишем", - сказал Бессент в интервью телеканалу CNBC. Он отметил, что вице-президент Джей Ди Вэнс посетил Индию на прошлой неделе и заявил о существенном прогрессе в переговорах по заключению торгового соглашения. США также ведут переговоры с другими партнерами в Азии, добавил министр финансов. "Я уже упоминал, что переговоры с Кореей прошли очень хорошо, также переговоры с нашими японскими союзниками были очень содержательными", - сказал он. Ранее Вэнс заявил в ходе визита в Индию, что Вашингтон и Нью-Дели договорились о базовых принципах будущей торговой сделки. Вэнс также отметил, что США намерены содействовать Индии в освоении её значительных природных ресурсов, включая морские запасы природного газа и критически важные минералы. По данным источников агентства Блумберг, сделка США и Индии затрагивает как торговлю товарами, так и услугами. США являются крупнейшим торговым партнером Индии. Переговоры о заключении двустороннего торгового соглашения между странами начались еще до введения в апреле президентом США Дональдом Трампом пошлин в отношении торговых партнеров США. В частности, пошлина в отношении импорта из Индии составила 26%.

https://ria.ru/20250428/indiya-2013700936.html

https://ria.ru/20250410/dzhayshankar-2010448504.html

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индия, сша, азия, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт