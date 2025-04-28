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Саперы "Днепра" разминировали район Херсонской области - РИА Новости, 28.04.2025
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https://ria.ru/20250428/sapery-2013755696.html
Саперы "Днепра" разминировали район Херсонской области
Саперы "Днепра" разминировали район Херсонской области - РИА Новости, 28.04.2025
Саперы "Днепра" разминировали район Херсонской области
Инженерно-саперные подразделения 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выполнили задачу по разминированию районов Херсонской области, в том числе... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T05:06:00+03:00
2025-04-28T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
херсонская область
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ГЕНИЧЕСК, 28 апр - РИА Новости. Инженерно-саперные подразделения 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выполнили задачу по разминированию районов Херсонской области, в том числе заминированных украинскими националистами при помощи гексакоптера "Баба-Яга", сообщили журналистам в Минобороны России. "На левом берегу Днепра инженерно-саперные подразделения 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять задачи по разминированию участков дорог и различных районов Херсонской области для оказания помощи мирному населению. Отдельные районы, очищенные от мин саперами "Днепра", подверглись минированию украинскими националистами при помощи гексакоптера "Баба-Яга", - говорится в сообщении МО РФ. В министерстве уточнили, что саперами проводятся работы по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, неразорвавшихся боеприпасов, в том числе от противопехотных и противотанковых мин, установленных украинскими боевиками. В случае невозможности извлечения опасного предмета саперы уничтожают его на месте методом подрыва накладным зарядом. Инженерно-саперные подразделения группировки войск "Днепр" проводят как сплошное разминирование, обследуя каждый метр территории, так и оказывают адресную помощь в соответствии с заявками местных администраций, добавили в Минобороны. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250428/vdv-2013755490.html
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в мире, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Херсонская область
Саперы "Днепра" разминировали район Херсонской области

Минобороны: саперы выполнили задачу по разминированию в Херсонской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ГЕНИЧЕСК, 28 апр - РИА Новости. Инженерно-саперные подразделения 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выполнили задачу по разминированию районов Херсонской области, в том числе заминированных украинскими националистами при помощи гексакоптера "Баба-Яга", сообщили журналистам в Минобороны России.
"На левом берегу Днепра инженерно-саперные подразделения 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять задачи по разминированию участков дорог и различных районов Херсонской области для оказания помощи мирному населению. Отдельные районы, очищенные от мин саперами "Днепра", подверглись минированию украинскими националистами при помощи гексакоптера "Баба-Яга", - говорится в сообщении МО РФ.
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В министерстве уточнили, что саперами проводятся работы по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, неразорвавшихся боеприпасов, в том числе от противопехотных и противотанковых мин, установленных украинскими боевиками. В случае невозможности извлечения опасного предмета саперы уничтожают его на месте методом подрыва накладным зарядом.
Инженерно-саперные подразделения группировки войск "Днепр" проводят как сплошное разминирование, обследуя каждый метр территории, так и оказывают адресную помощь в соответствии с заявками местных администраций, добавили в Минобороны.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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