https://ria.ru/20250428/sapery-2013755696.html

Саперы "Днепра" разминировали район Херсонской области

Саперы "Днепра" разминировали район Херсонской области - РИА Новости, 28.04.2025

Саперы "Днепра" разминировали район Херсонской области

Инженерно-саперные подразделения 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выполнили задачу по разминированию районов Херсонской области, в том числе... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T05:06:00+03:00

2025-04-28T05:06:00+03:00

2025-04-28T05:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810156928_434:0:2637:1239_1920x0_80_0_0_37606187902302ac36756faf42a6cb86.jpg

ГЕНИЧЕСК, 28 апр - РИА Новости. Инженерно-саперные подразделения 18-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" выполнили задачу по разминированию районов Херсонской области, в том числе заминированных украинскими националистами при помощи гексакоптера "Баба-Яга", сообщили журналистам в Минобороны России. "На левом берегу Днепра инженерно-саперные подразделения 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" продолжают выполнять задачи по разминированию участков дорог и различных районов Херсонской области для оказания помощи мирному населению. Отдельные районы, очищенные от мин саперами "Днепра", подверглись минированию украинскими националистами при помощи гексакоптера "Баба-Яга", - говорится в сообщении МО РФ. В министерстве уточнили, что саперами проводятся работы по обнаружению и обезвреживанию взрывоопасных предметов, неразорвавшихся боеприпасов, в том числе от противопехотных и противотанковых мин, установленных украинскими боевиками. В случае невозможности извлечения опасного предмета саперы уничтожают его на месте методом подрыва накладным зарядом. Инженерно-саперные подразделения группировки войск "Днепр" проводят как сплошное разминирование, обследуя каждый метр территории, так и оказывают адресную помощь в соответствии с заявками местных администраций, добавили в Минобороны. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250428/vdv-2013755490.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, херсонская область