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Мишустин заявил, что экономика России выстояла вопреки санкциям - РИА Новости, 28.04.2025
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13:01 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/sanktsii-2013809598.html
Мишустин заявил, что экономика России выстояла вопреки санкциям
Мишустин заявил, что экономика России выстояла вопреки санкциям - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин заявил, что экономика России выстояла вопреки санкциям
Экономика России выстояла вопреки введенным против нее ограничительным мерам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:01:00+03:00
2025-04-28T13:01:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Экономика России выстояла вопреки введенным против нее ограничительным мерам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Конкуренты пытаются сдержать развитие России, перекрыть доступ к инновациям и ресурсам. Микроэлектроника, станки и оборудование, самолеты, лекарства и медицинские изделия – все это стало предметом ограничительных мер, которых против нашего государства было введено около тридцати тысяч. Больше всех в мире. Вопреки им российская экономика выстояла", - сказал Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил, что экономика России выстояла вопреки санкциям

Мишустин: экономика России выстояла вопреки введенным против нее ограничениям

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Экономика России выстояла вопреки введенным против нее ограничительным мерам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Конкуренты пытаются сдержать развитие России, перекрыть доступ к инновациям и ресурсам. Микроэлектроника, станки и оборудование, самолеты, лекарства и медицинские изделия – все это стало предметом ограничительных мер, которых против нашего государства было введено около тридцати тысяч. Больше всех в мире. Вопреки им российская экономика выстояла", - сказал Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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