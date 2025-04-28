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Мишустин заявил, что экономика России выстояла вопреки санкциям
Мишустин заявил, что экономика России выстояла вопреки санкциям - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин заявил, что экономика России выстояла вопреки санкциям
Экономика России выстояла вопреки введенным против нее ограничительным мерам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:01:00+03:00
2025-04-28T13:01:00+03:00
2025-04-28T13:01:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Экономика России выстояла вопреки введенным против нее ограничительным мерам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Конкуренты пытаются сдержать развитие России, перекрыть доступ к инновациям и ресурсам. Микроэлектроника, станки и оборудование, самолеты, лекарства и медицинские изделия – все это стало предметом ограничительных мер, которых против нашего государства было введено около тридцати тысяч. Больше всех в мире. Вопреки им российская экономика выстояла", - сказал Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил, что экономика России выстояла вопреки санкциям
Мишустин: экономика России выстояла вопреки введенным против нее ограничениям