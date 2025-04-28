https://ria.ru/20250428/sanktsii-2013809598.html

Мишустин заявил, что экономика России выстояла вопреки санкциям

Мишустин заявил, что экономика России выстояла вопреки санкциям - РИА Новости, 28.04.2025

Мишустин заявил, что экономика России выстояла вопреки санкциям

Экономика России выстояла вопреки введенным против нее ограничительным мерам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T13:01:00+03:00

2025-04-28T13:01:00+03:00

2025-04-28T13:01:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Экономика России выстояла вопреки введенным против нее ограничительным мерам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Конкуренты пытаются сдержать развитие России, перекрыть доступ к инновациям и ресурсам. Микроэлектроника, станки и оборудование, самолеты, лекарства и медицинские изделия – все это стало предметом ограничительных мер, которых против нашего государства было введено около тридцати тысяч. Больше всех в мире. Вопреки им российская экономика выстояла", - сказал Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин