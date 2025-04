https://ria.ru/20250428/samolet-2013816870.html

NYT назвала причины январской авиакатастрофы в Вашингтоне

NYT назвала причины январской авиакатастрофы в Вашингтоне

Январское столкновение пассажирского лайнера и военного вертолета Black Hawk в Вашингтоне произошло из-за ошибки экипажей обоих воздушных судов, технических... РИА Новости, 28.04.2025

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Январское столкновение пассажирского лайнера и военного вертолета Black Hawk в Вашингтоне произошло из-за ошибки экипажей обоих воздушных судов, технических сбоев, отсутствия четкого предупреждения от диспетчера и опасной комбинации маршрутов и маневров, сообщает газета New York Times со ссылкой на собственное расследование. Газета пишет, что она изучила находящиеся в открытом доступе документы и провела интервью с более чем 50 чиновниками и специалистами в области авиации. В результате, как сообщает издание, оно узнало о новых подробностях происшествия, которые показывают, что причины авиакатастрофы оказались гораздо сложнее, чем предполагалось изначально. "Black Hawk не только летел слишком высоко, но и в последние секунды перед столкновением пилот не последовала указанию своего второго пилота... изменить курс. Радиосвязь... также дала сбой... Аппаратура на Black Hawk, которая позволила бы диспетчерам лучше отслеживать вертолёт, была отключена... Диспетчер... попросил перенаправить садившийся вертолет на одну из резервных полос аэропорта", - пишет New York Times. Газета отмечает, что вертолет летел слишком высоко и либо не заметил самолет, либо не смог его обойти. Кроме того, отключение транспондера АЗН-В на вертолете затруднило наблюдение за его местоположением. Помимо этого, выбор диспетчером редко используемой взлетно-посадочной полосы создал узкое вертикальное пространство между вертолетом и самолетом, а пилот Black Hawk проигнорировала указание второго пилота повернуть налево в нужный момент, что могло бы предотвратить столкновение. New York Times сообщает, что итоговый отчет Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США об авиакатастрофе выйдет в начале 2026 года Двадцать девятого января в аэропорту имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 (Black Hawk) при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета были три человека. Все они погибли. Эта авиакатастрофа стала самой крупной в США за 15 лет.

