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Российский рынок акций отреагировал на перемирие, объявленное Путиным - РИА Новости, 28.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:32 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/rynok-2013871954.html
Российский рынок акций отреагировал на перемирие, объявленное Путиным
Российский рынок акций отреагировал на перемирие, объявленное Путиным - РИА Новости, 28.04.2025
Российский рынок акций отреагировал на перемирие, объявленное Путиным
Российский рынок акций реагирует ростом на объявление президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни празднования 80-летия Победы, прибавляет 1%, следует РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:32:00+03:00
2025-04-28T16:32:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
владимир путин
московская биржа
экономика
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский рынок акций реагирует ростом на объявление президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни празднования 80-летия Победы, прибавляет 1%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 14.23 мск повышался на 0,97%, до 3035,17 пункта, хотя в первой половине сессии он торговался преимущественно в минусе. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина.
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россия, владимир путин, московская биржа, экономика, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Владимир Путин, Московская биржа, Экономика, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Российский рынок акций отреагировал на перемирие, объявленное Путиным

Российский рынок акций отреагировал ростом на объявленное Путиным перемирие

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛоготип Московской биржи
Логотип Московской биржи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский рынок акций реагирует ростом на объявление президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни празднования 80-летия Победы, прибавляет 1%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 14.23 мск повышался на 0,97%, до 3035,17 пункта, хотя в первой половине сессии он торговался преимущественно в минусе.
Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина.
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