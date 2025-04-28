https://ria.ru/20250428/rynok-2013871954.html

Российский рынок акций отреагировал на перемирие, объявленное Путиным

Российский рынок акций отреагировал на перемирие, объявленное Путиным - РИА Новости, 28.04.2025

Российский рынок акций отреагировал на перемирие, объявленное Путиным

Российский рынок акций реагирует ростом на объявление президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни празднования 80-летия Победы, прибавляет 1%, следует РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:32:00+03:00

2025-04-28T16:32:00+03:00

2025-04-28T16:32:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

владимир путин

московская биржа

экономика

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российский рынок акций реагирует ростом на объявление президентом России Владимиром Путиным перемирия в дни празднования 80-летия Победы, прибавляет 1%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 14.23 мск повышался на 0,97%, до 3035,17 пункта, хотя в первой половине сессии он торговался преимущественно в минусе. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20250428/peremirie-2013862809.html

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россия, владимир путин, московская биржа, экономика, 80-летие победы в великой отечественной войне