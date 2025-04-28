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"Нет сомнений". СМИ сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 28.04.2025
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22:16 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/rossiya-2013942067.html
"Нет сомнений". СМИ сделали неожиданное заявление о России
"Нет сомнений". СМИ сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 28.04.2025
"Нет сомнений". СМИ сделали неожиданное заявление о России
Россия вернула себе статус великой державы за время конфликта на Украине, пишет в статье для издания Eurasia Review малазийский политический аналитик и... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T22:16:00+03:00
2025-04-28T22:16:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия вернула себе статус великой державы за время конфликта на Украине, пишет в статье для издания Eurasia Review малазийский политический аналитик и общественный деятель Лим Тек Гхи."Когда бы ни было достигнуто мирное соглашение, как бы оно ни было составлено, каковы бы ни были его точные условия &lt;…&gt;, нет никаких сомнений в том, что Россия вернула себе утраченный статус великой державы", — заявил он.По мнению эксперта, после урегулирования конфликта на Украине россияне, их союзники и многие на Западе проведут аналогию с победой России над нацистской Германией во Второй мировой войне.В материале также отмечается, что достижение мирного соглашения изменит ход мировой политики и станет для многих примером того, как "принятие решений великими державами создает прецеденты и влечет за собой далеко идущие последствия".Аналитик отмечает, что благодаря российской политике у НАТО не получилось расширить влияние вдоль западной границы России. Кроме того, теперь положение военного альянса скомпрометировано и подорвано.Ранее агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.Говоря о контактах Москвы и Вашингтона по теме мирного урегулирования, глава МИД Лавров отметил, что, по впечатлениям дипломатов, "американские собеседники стали лучше понимать позицию России по ситуации вокруг Украины".
https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999484340.html
https://ria.ru/20250317/ssha-2005402717.html
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в мире, россия, украина, москва, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, НАТО
"Нет сомнений". СМИ сделали неожиданное заявление о России

Eurasia Review: Россия в конфликте с Украиной вернула статус великой державы

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Государственный флаг России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия вернула себе статус великой державы за время конфликта на Украине, пишет в статье для издания Eurasia Review малазийский политический аналитик и общественный деятель Лим Тек Гхи.
"Когда бы ни было достигнуто мирное соглашение, как бы оно ни было составлено, каковы бы ни были его точные условия <…>, нет никаких сомнений в том, что Россия вернула себе утраченный статус великой державы", — заявил он.
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По мнению эксперта, после урегулирования конфликта на Украине россияне, их союзники и многие на Западе проведут аналогию с победой России над нацистской Германией во Второй мировой войне.
В материале также отмечается, что достижение мирного соглашения изменит ход мировой политики и станет для многих примером того, как "принятие решений великими державами создает прецеденты и влечет за собой далеко идущие последствия".
Аналитик отмечает, что благодаря российской политике у НАТО не получилось расширить влияние вдоль западной границы России. Кроме того, теперь положение военного альянса скомпрометировано и подорвано.
Ранее агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
Говоря о контактах Москвы и Вашингтона по теме мирного урегулирования, глава МИД Лавров отметил, что, по впечатлениям дипломатов, "американские собеседники стали лучше понимать позицию России по ситуации вокруг Украины".
Флаг США - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
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