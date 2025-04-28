https://ria.ru/20250428/rossiya-2013942067.html

"Нет сомнений". СМИ сделали неожиданное заявление о России

"Нет сомнений". СМИ сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 28.04.2025

"Нет сомнений". СМИ сделали неожиданное заявление о России

Россия вернула себе статус великой державы за время конфликта на Украине, пишет в статье для издания Eurasia Review малазийский политический аналитик и... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T22:16:00+03:00

2025-04-28T22:16:00+03:00

2025-04-28T22:16:00+03:00

в мире

россия

украина

москва

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967781329_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b1710fd1b3841057f4de5a5c74c8431.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия вернула себе статус великой державы за время конфликта на Украине, пишет в статье для издания Eurasia Review малазийский политический аналитик и общественный деятель Лим Тек Гхи."Когда бы ни было достигнуто мирное соглашение, как бы оно ни было составлено, каковы бы ни были его точные условия <…>, нет никаких сомнений в том, что Россия вернула себе утраченный статус великой державы", — заявил он.По мнению эксперта, после урегулирования конфликта на Украине россияне, их союзники и многие на Западе проведут аналогию с победой России над нацистской Германией во Второй мировой войне.В материале также отмечается, что достижение мирного соглашения изменит ход мировой политики и станет для многих примером того, как "принятие решений великими державами создает прецеденты и влечет за собой далеко идущие последствия".Аналитик отмечает, что благодаря российской политике у НАТО не получилось расширить влияние вдоль западной границы России. Кроме того, теперь положение военного альянса скомпрометировано и подорвано.Ранее агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.Говоря о контактах Москвы и Вашингтона по теме мирного урегулирования, глава МИД Лавров отметил, что, по впечатлениям дипломатов, "американские собеседники стали лучше понимать позицию России по ситуации вокруг Украины".

https://ria.ru/20250214/zelenskiy-1999484340.html

https://ria.ru/20250317/ssha-2005402717.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, нато