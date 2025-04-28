https://ria.ru/20250428/rossiya-2013916941.html
Россия не должна забывать о своих интересах, заявил Дмитриев
Россия не должна забывать о своих интересах, заявил Дмитриев - РИА Новости, 28.04.2025
Россия не должна забывать о своих интересах, заявил Дмитриев
Россия никогда не должна забывать о своих интересах, а они - это мощная, правильная позиция, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:09:00+03:00
2025-04-28T19:09:00+03:00
2025-04-28T19:09:00+03:00
россия
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия никогда не должна забывать о своих интересах, а они - это мощная, правильная позиция, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. "Мы никогда не должны забывать о наших интересах, о том, что мы делаем. И мы, действительно, считаем, что наши интересы – это мощная, созидательная, правильная позиция", - сказал Дмитриев, выступая на марафоне "Знание. Первые".
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россия, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Россия не должна забывать о своих интересах, заявил Дмитриев
Глава РФПИ Дмитриев: Россия никогда не должна забывать о своих интересах