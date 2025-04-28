Россия призвала Индию и Пакистан к мирному решению разногласий
МИД России: Москва призвала Индию и Пакистан к мирному решению разногласий
© AP Photo / Dar YasinИндийские военные патрулируют озеро Дал в Шринагаре
© AP Photo / Dar Yasin
Индийские военные патрулируют озеро Дал в Шринагаре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко и посол Пакистана в РФ Мухаммад Халид Джамали обсудили эскалацию напряженности между Индией и Пакистаном, Москва призвала стороны к мирному решению разногласий, сообщил в понедельник МИД России.
"В ходе встречи стороны обсудили различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия, а также эскалацию напряженности между Исламабадом и Нью-Дели в связи с террористическим актом в Кашмире 22 апреля. С российской стороны был озвучен призыв к обеим сторонам к сдержанности и конструктивному, нацеленному на мирное разрешение разногласий диалогу", - говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства.
Как уточняется на сайте российского МИД, встреча прошла по просьбе посла.
Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления"*, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Власти Индии в ответ на атаку террористов в Джамму и Кашмире решили немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. Пакистанский комитет нацбезопасности в ответ заявил, что страна приостанавливает всю торговлю с Индией и закрывает свое воздушное пространство для ее авиакомпаний.
* Запрещенные в России террористические организации