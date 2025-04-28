https://ria.ru/20250428/rossiya-2013863322.html

WP: сенатор Грэм* изменил позицию по украинскому урегулированию

WP: сенатор Грэм* изменил позицию по украинскому урегулированию - РИА Новости, 28.04.2025

WP: сенатор Грэм* изменил позицию по украинскому урегулированию

Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) изменил позицию по украинскому урегулированию и теперь считает, что оно... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:59:00+03:00

2025-04-28T15:59:00+03:00

2025-04-28T15:59:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) изменил позицию по украинскому урегулированию и теперь считает, что оно должно основываться на признании за РФ определенных территорий, сообщает газета Washington Post. Газета напоминает, что три года назад Грэм* пытался вынудить американские власти ввести самозапрет на признание новых регионов РФ. "Он заявил, что хочет быть "реалистичным" в том, что касается окончания конфликта… и позволить России сохранить некоторые из территорий, которые она заняла", - пишет издание. Ранее газета Washington Post писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, американский президент Дональд Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. В воскресенье Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Зеленский готов отказаться от требований на Крым. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.* внесен в РФ в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250427/lavrov-2013713602.html

https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012872737.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, оон