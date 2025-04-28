https://ria.ru/20250428/rossiya-2013781428.html
Песков: Россия тоже может оказать военную помощь КНДР
Песков: Россия тоже может оказать военную помощь КНДР - РИА Новости, 28.04.2025
Песков: Россия тоже может оказать военную помощь КНДР
Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:37:00+03:00
2025-04-28T10:37:00+03:00
2025-04-28T10:51:00+03:00
россия
курская область
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владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь в соответствии с договором о стратегическом партнерстве, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Безусловно, у нас же действует договор и по этому договору стороны обязались при необходимости оказывать помощь", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, может ли Россия оказать военную помощь КНДР в соответствии с договором.
https://ria.ru/20250428/voennye-2013770073.html
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россия, курская область, дмитрий песков, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Дмитрий Песков, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Песков: Россия тоже может оказать военную помощь КНДР
Песков: Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь