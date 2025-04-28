https://ria.ru/20250428/rossiya-2013687508.html
Россия вскрывает украинский блеф Европы
Россия вскрывает украинский блеф Европы - РИА Новости, 28.04.2025
Россия вскрывает украинский блеф Европы
Как-то стремительно тает желание "коалиции желающих" отправиться воевать на Украину. Буквально на глазах! Начав год с бурного пиара и шумных посиделок западных... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T08:00:00+03:00
2025-04-28T08:00:00+03:00
2025-04-28T08:03:00+03:00
аналитика
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европа
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Как-то стремительно тает желание "коалиции желающих" отправиться воевать на Украину. Буквально на глазах! Начав год с бурного пиара и шумных посиделок западных (преимущественно европейских) лидеров, заявлявших о "решимости противостоять России", коалиция несет ощутимые потери — уменьшается количество участников, постоянно снижаются планы по численности военных, да и задачи формулируются все менее амбициозные. А сейчас дошло до того, что ее уже хоронят все кому не лень.После бурных дискуссий в "коалиции" осталось только несколько стран, готовых отправлять свои войска на Украину: собственно, зачинщики этой идеи — Франция и Британия, а также примкнувшие к ним балтийские "тигры". А прозвучавшее на минувшей неделе известие о том, что даже Британия уже не рискует отправлять свои подразделения, совсем повергло в уныние многих сторонников идеи "войны до последнего украинца".The Times со ссылкой на внутренние источники поведала миру, что военное руководство оценило риск нахождения своей армии на территории Украины как "слишком высокий". В итоге планы по поводу десятков, а то и сотен тысяч французско-британских солдат на линии разграничения с Россией сменились идеей отправки на запад Украины лишь военных инструкторов и предоставления киевскому режиму "защиты с воздуха и моря". Это тоже чревато прямым военным столкновением ядерных держав, о чем Москва не раз предупреждала. Но в любом случае резкое охлаждение к безумной идее отправить на Украину европейские армии можно только приветствовать.Что послужило причиной такого резкого изменения в позициях самого главного антироссийского "ястреба"? Неужто власти Британии резко поумнели и осознали риск третьей мировой войны в случае реализации прожекта "коалиции желающих", или "коалиции охочих", как ее официально называют на Украине?Скорее всего, изначально ни Лондон, ни Париж не планировали все то, что было озвучено в рамках данного плана. Москва с самого начала устами высших руководителей объясняла, почему мы никогда не согласимся на присутствие натовских войск в любом виде в нашем подбрюшье, или "на нашей исторической территории", как подчеркнул на днях секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Видимо, в Британии на то и рассчитывали, озвучивая свои бредовые планы: Россия, понимая, что в случае перемирия на Украине появятся натовские войска, просто не пойдет ни на какое перемирие. То есть это был блеф с целью сорвать американо-российские переговоры — и не более того.Эту игру своих союзников поломал Дональд Трамп, давя на Украину и лично на Владимира Зеленского своим "мирным планом". Уже даже самые заядлые русофобы в Британии начали понимать, что "похабный", с точки зрения Европы, мир Киеву придется заключать. К примеру, один из главных британских "экспертов по России" Марк Галеотти опубликовал на страницах The Sunday Times статью под исчерпывающим заголовком: "Мирное соглашение Трампа ужасно. Украина все равно должна принять его". Да и американские источники подтвердили британцам, что план Трампа уступить России украинские территории "высечен в камне", то есть изменить его уже не получится.Осознание этой неизбежности, по всей видимости, и вынудило Лондон перейти к плану Б: раз уж сорвать мирную сделку все равно не выйдет, то и дальнейшая игра в "силы сдерживания", или в "миротворцев", становится слишком опасной. Вот и идет Лондон в срочном порядке на попятную.А тут еще подоспели и откровения коммодора авиации Блайта Кроуфорда, который до прошлой недели возглавлял исследовательский Центр воздушно-космической войны Королевских ВВС. Уйдя со своего поста, он внезапно решил раскрыть "страшную военную тайну": прошедшие не так давно учения ПВО, базирующиеся на анализе действий российской армии на Украине, выявили жуткие бреши в обороне Великобритании с воздуха. Попросту говоря, британские военные осознали, что они не в состоянии защитить остров от российских ракет.Здесь надо еще раз подчеркнуть: учения с задействованием дорогого военного симулятора прошли уже давно, но обнародовали их результаты сейчас, повергнув в шок многие британские газеты. Можно не сомневаться, что эта информация рассчитана именно на внутреннюю аудиторию: уж мы-то в России прекрасно осознаем давно увядшую мощь развалившейся Британской империи. То есть в нужный момент британцам "вдруг" сообщили информацию, которая должна охладить горячие головы, допускающие прямую войну с Россией.Одновременно на страницах Daily Mail появляется не менее показательное эссе бывшего премьера Бориса Джонсона. Тот уже не раз за последние три года "победил Россию", да и сейчас призывает Америку диктовать нам условия "с позиции силы". Но вдруг и его тон по поводу возможного размещения европейских войск на территории Украины изменился. Еще недавно он горячо поддерживал эту идею. А здесь пишет всего лишь о "помощи украинцам с тренингом и логистикой". Мало того, Джонсон уже заявляет, что толку от присутствия западных военных на Украине не будет никакого, возвращаясь все к той же идее, с которой он и благословил кровавую бойню: украинцы должны воевать сами. То есть все та же логика битвы "до последнего украинца" в действии.Видимо, от такого резкого понижения планки ожиданий относительно Украины не всем в Британии комфортно. The Daily Telegraph почти сразу за упомянутым прозрением своих коллег из The Times запустила информацию, обнадеживающую "ястребов": якобы США негласно дают гарантии предоставления логистической и разведывательной поддержки европейскому контингенту на Украине.Тем забавнее, что военный аналитик той же Telegraph полковник в отставке Ричард Кемп практически сразу признал, что в России давно в курсе: у Европы нет достаточно боеприпасов, чтобы самостоятельно защитить даже себя, не говоря уже о других странах. "Будущее Украины и всего Запада выглядит очень мрачно. НАТО показала себя бумажным тигром, о чем Путин знал заранее", — резюмирует Кемп.Так что все эти разговоры о "коалиции охочих" — это действительно для убеждения собственной аудитории и, конечно, самих украинцев в том, что Запад един, что он придет на помощь, что он в состоянии что-то там диктовать Москве. Россия же вполне реально оценивает силу потенциального противника, как и все его уязвимости. А потому эффективно раз за разом вскрывает его блеф.
https://ria.ru/20250420/lavrov-2012373347.html
https://ria.ru/20250421/britaniya-2012388057.html
https://ria.ru/20250427/kompromiss-2013639988.html
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Владимир Корнилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013691304_0:0:1283:962_1920x0_80_0_0_f4fee9cf0054c1d913f4e86eabe0c3af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Владимир Корнилов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg
аналитика, в мире, россия, украина, европа
Аналитика, В мире, Россия, Украина, Европа
Как-то стремительно тает желание "коалиции желающих" отправиться воевать на Украину. Буквально на глазах! Начав год с бурного пиара и шумных посиделок западных (преимущественно европейских) лидеров, заявлявших о "решимости противостоять России", коалиция несет ощутимые потери — уменьшается количество участников, постоянно снижаются планы по численности военных, да и задачи формулируются все менее амбициозные. А сейчас дошло до того, что ее уже хоронят все кому не лень.
После бурных дискуссий в "коалиции" осталось только несколько стран, готовых отправлять свои войска на Украину: собственно, зачинщики этой идеи — Франция и Британия, а также примкнувшие к ним балтийские "тигры". А прозвучавшее на минувшей неделе известие о том, что даже Британия уже не рискует отправлять свои подразделения, совсем повергло в уныние многих сторонников идеи "войны до последнего украинца".
The Times со ссылкой на внутренние источники поведала миру, что военное руководство оценило риск нахождения своей армии на территории Украины как "слишком высокий". В итоге планы по поводу десятков, а то и сотен тысяч французско-британских солдат на линии разграничения с Россией сменились идеей отправки на запад Украины лишь военных инструкторов и предоставления киевскому режиму "защиты с воздуха и моря". Это тоже чревато прямым военным столкновением ядерных держав, о чем Москва не раз предупреждала. Но в любом случае резкое охлаждение к безумной идее отправить на Украину европейские армии можно только приветствовать.
Что послужило причиной такого резкого изменения в позициях самого главного антироссийского "ястреба"? Неужто власти Британии резко поумнели и осознали риск третьей мировой войны в случае реализации прожекта "коалиции желающих", или "коалиции охочих", как ее официально называют на Украине?
Скорее всего, изначально ни Лондон, ни Париж не планировали все то, что было озвучено в рамках данного плана. Москва с самого начала устами высших руководителей объясняла, почему мы никогда не согласимся на присутствие натовских войск в любом виде в нашем подбрюшье, или "на нашей исторической территории", как подчеркнул на днях секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Видимо, в Британии на то и рассчитывали, озвучивая свои бредовые планы: Россия, понимая, что в случае перемирия на Украине появятся натовские войска, просто не пойдет ни на какое перемирие. То есть это был блеф с целью сорвать американо-российские переговоры — и не более того.
Эту игру своих союзников поломал Дональд Трамп, давя на Украину и лично на Владимира Зеленского своим "мирным планом". Уже даже самые заядлые русофобы в Британии начали понимать, что "похабный", с точки зрения Европы, мир Киеву придется заключать. К примеру, один из главных британских "экспертов по России" Марк Галеотти опубликовал на страницах The Sunday Times статью под исчерпывающим заголовком: "Мирное соглашение Трампа ужасно. Украина все равно должна принять его". Да и американские источники подтвердили британцам, что план Трампа уступить России украинские территории "высечен в камне", то есть изменить его уже не получится.
Осознание этой неизбежности, по всей видимости, и вынудило Лондон перейти к плану Б: раз уж сорвать мирную сделку все равно не выйдет, то и дальнейшая игра в "силы сдерживания", или в "миротворцев", становится слишком опасной. Вот и идет Лондон в срочном порядке на попятную.
А тут еще подоспели и откровения коммодора авиации Блайта Кроуфорда, который до прошлой недели возглавлял исследовательский Центр воздушно-космической войны Королевских ВВС. Уйдя со своего поста, он внезапно решил раскрыть "страшную военную тайну": прошедшие не так давно учения ПВО, базирующиеся на анализе действий российской армии на Украине, выявили жуткие бреши в обороне Великобритании с воздуха. Попросту говоря, британские военные осознали, что они не в состоянии защитить остров от российских ракет.
Здесь надо еще раз подчеркнуть: учения с задействованием дорогого военного симулятора прошли уже давно, но обнародовали их результаты сейчас, повергнув в шок многие британские газеты. Можно не сомневаться, что эта информация рассчитана именно на внутреннюю аудиторию: уж мы-то в России прекрасно осознаем давно увядшую мощь развалившейся Британской империи. То есть в нужный момент британцам "вдруг" сообщили информацию, которая должна охладить горячие головы, допускающие прямую войну с Россией.
Одновременно на страницах Daily Mail появляется не менее показательное эссе бывшего премьера Бориса Джонсона. Тот уже не раз за последние три года "победил Россию", да и сейчас призывает Америку диктовать нам условия "с позиции силы". Но вдруг и его тон по поводу возможного размещения европейских войск на территории Украины изменился. Еще недавно он горячо поддерживал эту идею. А здесь пишет всего лишь о "помощи украинцам с тренингом и логистикой". Мало того, Джонсон уже заявляет, что толку от присутствия западных военных на Украине не будет никакого, возвращаясь все к той же идее, с которой он и благословил кровавую бойню: украинцы должны воевать сами. То есть все та же логика битвы "до последнего украинца" в действии.
Видимо, от такого резкого понижения планки ожиданий относительно Украины не всем в Британии комфортно. The Daily Telegraph почти сразу за упомянутым прозрением своих коллег из The Times запустила информацию, обнадеживающую "ястребов": якобы США негласно дают гарантии предоставления логистической и разведывательной поддержки европейскому контингенту на Украине.
Тем забавнее, что военный аналитик той же Telegraph полковник в отставке Ричард Кемп практически сразу признал, что в России давно в курсе: у Европы нет достаточно боеприпасов, чтобы самостоятельно защитить даже себя, не говоря уже о других странах. "Будущее Украины и всего Запада выглядит очень мрачно. НАТО показала себя бумажным тигром, о чем Путин знал заранее", — резюмирует Кемп.
Так что все эти разговоры о "коалиции охочих" — это действительно для убеждения собственной аудитории и, конечно, самих украинцев в том, что Запад един, что он придет на помощь, что он в состоянии что-то там диктовать Москве. Россия же вполне реально оценивает силу потенциального противника, как и все его уязвимости. А потому эффективно раз за разом вскрывает его блеф.