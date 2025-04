https://ria.ru/20250428/rossiya-2013687508.html

Россия вскрывает украинский блеф Европы

Россия вскрывает украинский блеф Европы - РИА Новости, 28.04.2025

Россия вскрывает украинский блеф Европы

Как-то стремительно тает желание "коалиции желающих" отправиться воевать на Украину. Буквально на глазах! Начав год с бурного пиара и шумных посиделок западных... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T08:00:00+03:00

2025-04-28T08:00:00+03:00

2025-04-28T08:03:00+03:00

аналитика

в мире

россия

украина

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013691304_0:101:1367:870_1920x0_80_0_0_d7ff711452452bfae8ea734925bda615.jpg

Как-то стремительно тает желание "коалиции желающих" отправиться воевать на Украину. Буквально на глазах! Начав год с бурного пиара и шумных посиделок западных (преимущественно европейских) лидеров, заявлявших о "решимости противостоять России", коалиция несет ощутимые потери — уменьшается количество участников, постоянно снижаются планы по численности военных, да и задачи формулируются все менее амбициозные. А сейчас дошло до того, что ее уже хоронят все кому не лень.После бурных дискуссий в "коалиции" осталось только несколько стран, готовых отправлять свои войска на Украину: собственно, зачинщики этой идеи — Франция и Британия, а также примкнувшие к ним балтийские "тигры". А прозвучавшее на минувшей неделе известие о том, что даже Британия уже не рискует отправлять свои подразделения, совсем повергло в уныние многих сторонников идеи "войны до последнего украинца".The Times со ссылкой на внутренние источники поведала миру, что военное руководство оценило риск нахождения своей армии на территории Украины как "слишком высокий". В итоге планы по поводу десятков, а то и сотен тысяч французско-британских солдат на линии разграничения с Россией сменились идеей отправки на запад Украины лишь военных инструкторов и предоставления киевскому режиму "защиты с воздуха и моря". Это тоже чревато прямым военным столкновением ядерных держав, о чем Москва не раз предупреждала. Но в любом случае резкое охлаждение к безумной идее отправить на Украину европейские армии можно только приветствовать.Что послужило причиной такого резкого изменения в позициях самого главного антироссийского "ястреба"? Неужто власти Британии резко поумнели и осознали риск третьей мировой войны в случае реализации прожекта "коалиции желающих", или "коалиции охочих", как ее официально называют на Украине?Скорее всего, изначально ни Лондон, ни Париж не планировали все то, что было озвучено в рамках данного плана. Москва с самого начала устами высших руководителей объясняла, почему мы никогда не согласимся на присутствие натовских войск в любом виде в нашем подбрюшье, или "на нашей исторической территории", как подчеркнул на днях секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. Видимо, в Британии на то и рассчитывали, озвучивая свои бредовые планы: Россия, понимая, что в случае перемирия на Украине появятся натовские войска, просто не пойдет ни на какое перемирие. То есть это был блеф с целью сорвать американо-российские переговоры — и не более того.Эту игру своих союзников поломал Дональд Трамп, давя на Украину и лично на Владимира Зеленского своим "мирным планом". Уже даже самые заядлые русофобы в Британии начали понимать, что "похабный", с точки зрения Европы, мир Киеву придется заключать. К примеру, один из главных британских "экспертов по России" Марк Галеотти опубликовал на страницах The Sunday Times статью под исчерпывающим заголовком: "Мирное соглашение Трампа ужасно. Украина все равно должна принять его". Да и американские источники подтвердили британцам, что план Трампа уступить России украинские территории "высечен в камне", то есть изменить его уже не получится.Осознание этой неизбежности, по всей видимости, и вынудило Лондон перейти к плану Б: раз уж сорвать мирную сделку все равно не выйдет, то и дальнейшая игра в "силы сдерживания", или в "миротворцев", становится слишком опасной. Вот и идет Лондон в срочном порядке на попятную.А тут еще подоспели и откровения коммодора авиации Блайта Кроуфорда, который до прошлой недели возглавлял исследовательский Центр воздушно-космической войны Королевских ВВС. Уйдя со своего поста, он внезапно решил раскрыть "страшную военную тайну": прошедшие не так давно учения ПВО, базирующиеся на анализе действий российской армии на Украине, выявили жуткие бреши в обороне Великобритании с воздуха. Попросту говоря, британские военные осознали, что они не в состоянии защитить остров от российских ракет.Здесь надо еще раз подчеркнуть: учения с задействованием дорогого военного симулятора прошли уже давно, но обнародовали их результаты сейчас, повергнув в шок многие британские газеты. Можно не сомневаться, что эта информация рассчитана именно на внутреннюю аудиторию: уж мы-то в России прекрасно осознаем давно увядшую мощь развалившейся Британской империи. То есть в нужный момент британцам "вдруг" сообщили информацию, которая должна охладить горячие головы, допускающие прямую войну с Россией.Одновременно на страницах Daily Mail появляется не менее показательное эссе бывшего премьера Бориса Джонсона. Тот уже не раз за последние три года "победил Россию", да и сейчас призывает Америку диктовать нам условия "с позиции силы". Но вдруг и его тон по поводу возможного размещения европейских войск на территории Украины изменился. Еще недавно он горячо поддерживал эту идею. А здесь пишет всего лишь о "помощи украинцам с тренингом и логистикой". Мало того, Джонсон уже заявляет, что толку от присутствия западных военных на Украине не будет никакого, возвращаясь все к той же идее, с которой он и благословил кровавую бойню: украинцы должны воевать сами. То есть все та же логика битвы "до последнего украинца" в действии.Видимо, от такого резкого понижения планки ожиданий относительно Украины не всем в Британии комфортно. The Daily Telegraph почти сразу за упомянутым прозрением своих коллег из The Times запустила информацию, обнадеживающую "ястребов": якобы США негласно дают гарантии предоставления логистической и разведывательной поддержки европейскому контингенту на Украине.Тем забавнее, что военный аналитик той же Telegraph полковник в отставке Ричард Кемп практически сразу признал, что в России давно в курсе: у Европы нет достаточно боеприпасов, чтобы самостоятельно защитить даже себя, не говоря уже о других странах. "Будущее Украины и всего Запада выглядит очень мрачно. НАТО показала себя бумажным тигром, о чем Путин знал заранее", — резюмирует Кемп.Так что все эти разговоры о "коалиции охочих" — это действительно для убеждения собственной аудитории и, конечно, самих украинцев в том, что Запад един, что он придет на помощь, что он в состоянии что-то там диктовать Москве. Россия же вполне реально оценивает силу потенциального противника, как и все его уязвимости. А потому эффективно раз за разом вскрывает его блеф.

https://ria.ru/20250420/lavrov-2012373347.html

https://ria.ru/20250421/britaniya-2012388057.html

https://ria.ru/20250427/kompromiss-2013639988.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

аналитика, в мире, россия, украина, европа