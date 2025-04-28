https://ria.ru/20250428/rossija-2013924946.html
В Госдуме рассказали о борьбе России и Белоруссии против мирового сатанизма
В Госдуме рассказали о борьбе России и Белоруссии против мирового сатанизма - РИА Новости, 28.04.2025
В Госдуме рассказали о борьбе России и Белоруссии против мирового сатанизма
Россия и Белоруссия борются против мирового сатанизма, заявил депутат Госдумы Николай Бурляев. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:51:00+03:00
2025-04-28T19:51:00+03:00
2025-04-28T19:51:00+03:00
белоруссия
россия
николай бурляев
госдума рф
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ВОЛГОГРАД, 28 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия борются против мирового сатанизма, заявил депутат Госдумы Николай Бурляев. "Россия и Белоруссия борются против мирового сатанизма и победа будет за нами", - сказал он в ходе Международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".
https://ria.ru/20250130/satanizm-1996406378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, николай бурляев, госдума рф
Белоруссия, Россия, Николай Бурляев, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о борьбе России и Белоруссии против мирового сатанизма
Депутат Госдумы Бурляев: Россия и Белоруссия борются против мирового сатанизма