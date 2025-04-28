https://ria.ru/20250428/rossija-2013924946.html

В Госдуме рассказали о борьбе России и Белоруссии против мирового сатанизма

В Госдуме рассказали о борьбе России и Белоруссии против мирового сатанизма - РИА Новости, 28.04.2025

В Госдуме рассказали о борьбе России и Белоруссии против мирового сатанизма

Россия и Белоруссия борются против мирового сатанизма, заявил депутат Госдумы Николай Бурляев. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:51:00+03:00

2025-04-28T19:51:00+03:00

2025-04-28T19:51:00+03:00

белоруссия

россия

николай бурляев

госдума рф

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ВОЛГОГРАД, 28 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия борются против мирового сатанизма, заявил депутат Госдумы Николай Бурляев. "Россия и Белоруссия борются против мирового сатанизма и победа будет за нами", - сказал он в ходе Международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".

https://ria.ru/20250130/satanizm-1996406378.html

белоруссия

россия

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Наталья Макарова

белоруссия, россия, николай бурляев, госдума рф