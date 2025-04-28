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В Госдуме рассказали о борьбе России и Белоруссии против мирового сатанизма - РИА Новости, 28.04.2025
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19:51 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/rossija-2013924946.html
В Госдуме рассказали о борьбе России и Белоруссии против мирового сатанизма
В Госдуме рассказали о борьбе России и Белоруссии против мирового сатанизма - РИА Новости, 28.04.2025
В Госдуме рассказали о борьбе России и Белоруссии против мирового сатанизма
Россия и Белоруссия борются против мирового сатанизма, заявил депутат Госдумы Николай Бурляев. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:51:00+03:00
2025-04-28T19:51:00+03:00
белоруссия
россия
николай бурляев
госдума рф
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ВОЛГОГРАД, 28 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия борются против мирового сатанизма, заявил депутат Госдумы Николай Бурляев. "Россия и Белоруссия борются против мирового сатанизма и победа будет за нами", - сказал он в ходе Международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".
https://ria.ru/20250130/satanizm-1996406378.html
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белоруссия, россия, николай бурляев, госдума рф
Белоруссия, Россия, Николай Бурляев, Госдума РФ
В Госдуме рассказали о борьбе России и Белоруссии против мирового сатанизма

Депутат Госдумы Бурляев: Россия и Белоруссия борются против мирового сатанизма

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной думы России . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 28 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия борются против мирового сатанизма, заявил депутат Госдумы Николай Бурляев.
«
"Россия и Белоруссия борются против мирового сатанизма и победа будет за нами", - сказал он в ходе Международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
В Госдуме готовят проект о запрете сатанизма, рассказал депутат
30 января, 16:39
 
БелоруссияРоссияНиколай БурляевГосдума РФ
 
 
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