https://ria.ru/20250428/rossija-2013924022.html

Враждебные России страны должны быть благодарны ей, заявили на Кубе

Враждебные России страны должны быть благодарны ей, заявили на Кубе - РИА Новости, 28.04.2025

Враждебные России страны должны быть благодарны ей, заявили на Кубе

Враждебные России страны должны быть ей благодарны за победу в Великой Отечественной войне, заявил зампредседателя комитета по международным отношениям... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:45:00+03:00

2025-04-28T19:45:00+03:00

2025-04-28T19:45:00+03:00

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ВОЛГОГРАД, 28 апр - РИА Новости. Враждебные России страны должны быть ей благодарны за победу в Великой Отечественной войне, заявил зампредседателя комитета по международным отношениям национальной ассамблеи народной власти Кубы Альберто Нуньес Бетанкур. "Все человечество, включая тех, кто сегодня настроен враждебно по отношению к Российской Федерации, должны быть благодарны и во многом обязаны ей за великую освободительную миссию, выполненную Красной армией и советским народом", - сказал Нуньес Бетанкур на полях международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Он отметил, что, если бы нацизм и фашизм восторжествовали, мир бы сегодня был совершенно другим. "Восемьдесят лет назад этот героический народ смог остановить фашистское варварство ценой жизней своих сыновей и дочерей. Это неоценимый вклад в само право человечества на существование", - указал политик. По словам Нуньеса Бетанкура, если мир это осознает, это станет значимым шагом к принятию таких основополагающих ценностей как мир, свобода и права человека. "Сегодня эти понятия искажаются в угоду интересам гегемонистских сил", - заключил он.

https://ria.ru/20250425/avstriya-2013526947.html

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