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Враждебные России страны должны быть благодарны ей, заявили на Кубе - РИА Новости, 28.04.2025
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19:45 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/rossija-2013924022.html
Враждебные России страны должны быть благодарны ей, заявили на Кубе
Враждебные России страны должны быть благодарны ей, заявили на Кубе - РИА Новости, 28.04.2025
Враждебные России страны должны быть благодарны ей, заявили на Кубе
Враждебные России страны должны быть ей благодарны за победу в Великой Отечественной войне, заявил зампредседателя комитета по международным отношениям... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:45:00+03:00
2025-04-28T19:45:00+03:00
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ВОЛГОГРАД, 28 апр - РИА Новости. Враждебные России страны должны быть ей благодарны за победу в Великой Отечественной войне, заявил зампредседателя комитета по международным отношениям национальной ассамблеи народной власти Кубы Альберто Нуньес Бетанкур. "Все человечество, включая тех, кто сегодня настроен враждебно по отношению к Российской Федерации, должны быть благодарны и во многом обязаны ей за великую освободительную миссию, выполненную Красной армией и советским народом", - сказал Нуньес Бетанкур на полях международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее". Он отметил, что, если бы нацизм и фашизм восторжествовали, мир бы сегодня был совершенно другим. "Восемьдесят лет назад этот героический народ смог остановить фашистское варварство ценой жизней своих сыновей и дочерей. Это неоценимый вклад в само право человечества на существование", - указал политик. По словам Нуньеса Бетанкура, если мир это осознает, это станет значимым шагом к принятию таких основополагающих ценностей как мир, свобода и права человека. "Сегодня эти понятия искажаются в угоду интересам гегемонистских сил", - заключил он.
https://ria.ru/20250425/avstriya-2013526947.html
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в мире, россия, куба
В мире, Россия, Куба
Враждебные России страны должны быть благодарны ей, заявили на Кубе

Депутат Бетанкур: враждебные РФ страны должны быть благодарны ей за победу в ВОВ

© Getty Images / Kriangkrai ThitimakornУлица в Гаване, Куба
Улица в Гаване, Куба - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Getty Images / Kriangkrai Thitimakorn
Улица в Гаване, Куба. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 28 апр - РИА Новости. Враждебные России страны должны быть ей благодарны за победу в Великой Отечественной войне, заявил зампредседателя комитета по международным отношениям национальной ассамблеи народной власти Кубы Альберто Нуньес Бетанкур.
«
"Все человечество, включая тех, кто сегодня настроен враждебно по отношению к Российской Федерации, должны быть благодарны и во многом обязаны ей за великую освободительную миссию, выполненную Красной армией и советским народом", - сказал Нуньес Бетанкур на полях международного форума Союзного государства "Великое наследие - общее будущее".
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Он отметил, что, если бы нацизм и фашизм восторжествовали, мир бы сегодня был совершенно другим. "Восемьдесят лет назад этот героический народ смог остановить фашистское варварство ценой жизней своих сыновей и дочерей. Это неоценимый вклад в само право человечества на существование", - указал политик.
По словам Нуньеса Бетанкура, если мир это осознает, это станет значимым шагом к принятию таких основополагающих ценностей как мир, свобода и права человека.
«
"Сегодня эти понятия искажаются в угоду интересам гегемонистских сил", - заключил он.
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