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Россия перевела два миллиона долларов на поддержку операций УВКБ ООН - РИА Новости, 28.04.2025
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19:41 28.04.2025 (обновлено: 19:49 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/rossija-2013923658.html
Россия перевела два миллиона долларов на поддержку операций УВКБ ООН
Россия перевела два миллиона долларов на поддержку операций УВКБ ООН - РИА Новости, 28.04.2025
Россия перевела два миллиона долларов на поддержку операций УВКБ ООН
Россия, несмотря на финансовые ограничения, перевела 2 миллиона долларов на "поддержку операций" управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ),... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:41:00+03:00
2025-04-28T19:49:00+03:00
россия
сирия
василий небензя
оон
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
в мире
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ООН, 28 апр – РИА Новости. Россия, несмотря на финансовые ограничения, перевела 2 миллиона долларов на "поддержку операций" управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщила зампостпреда РФ при Всемирной Организации Мария Заболоцкая. "Несмотря на все финансовые ограничения, Россия на прошлой неделе сумела перевести 2 миллиона долларов на поддержку операций УВКБ", – сказала Заболоцкая в ходе заседания СБ ООН. На минувшей неделе постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что Россия через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП ООН) выделит 5 миллионов долларов на поставки продовольствия в Сирию.
https://ria.ru/20250426/oon-2013604577.html
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россия, сирия, василий небензя, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, в мире
Россия, Сирия, Василий Небензя, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, В мире
Россия перевела два миллиона долларов на поддержку операций УВКБ ООН

Зампостпреда при ООН Заболоцкая: РФ перевела $2 млн на поддержку операций УВКБ

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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ООН, 28 апр – РИА Новости. Россия, несмотря на финансовые ограничения, перевела 2 миллиона долларов на "поддержку операций" управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщила зампостпреда РФ при Всемирной Организации Мария Заболоцкая.
«
"Несмотря на все финансовые ограничения, Россия на прошлой неделе сумела перевести 2 миллиона долларов на поддержку операций УВКБ", – сказала Заболоцкая в ходе заседания СБ ООН.
На минувшей неделе постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что Россия через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП ООН) выделит 5 миллионов долларов на поставки продовольствия в Сирию.
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
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РоссияСирияВасилий НебензяООНУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевВ мире
 
 
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