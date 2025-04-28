https://ria.ru/20250428/rossija-2013923658.html

Россия перевела два миллиона долларов на поддержку операций УВКБ ООН

Россия перевела два миллиона долларов на поддержку операций УВКБ ООН - РИА Новости, 28.04.2025

Россия перевела два миллиона долларов на поддержку операций УВКБ ООН

Россия, несмотря на финансовые ограничения, перевела 2 миллиона долларов на "поддержку операций" управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ),... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:41:00+03:00

2025-04-28T19:41:00+03:00

2025-04-28T19:49:00+03:00

россия

сирия

василий небензя

оон

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

в мире

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ООН, 28 апр – РИА Новости. Россия, несмотря на финансовые ограничения, перевела 2 миллиона долларов на "поддержку операций" управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), сообщила зампостпреда РФ при Всемирной Организации Мария Заболоцкая. "Несмотря на все финансовые ограничения, Россия на прошлой неделе сумела перевести 2 миллиона долларов на поддержку операций УВКБ", – сказала Заболоцкая в ходе заседания СБ ООН. На минувшей неделе постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщал, что Россия через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП ООН) выделит 5 миллионов долларов на поставки продовольствия в Сирию.

https://ria.ru/20250426/oon-2013604577.html

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россия, сирия, василий небензя, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, в мире