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Правкомиссия одобрила законопроект о наказании дропперов - РИА Новости, 28.04.2025
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17:44 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/rossija-2013897117.html
Правкомиссия одобрила законопроект о наказании дропперов
Правкомиссия одобрила законопроект о наказании дропперов - РИА Новости, 28.04.2025
Правкомиссия одобрила законопроект о наказании дропперов
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов, сообщили журналистам в аппарате... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:44:00+03:00
2025-04-28T17:44:00+03:00
россия
дмитрий григоренко
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко. "Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов – посредников, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги. Дропперы оформляют банковские карты или электронные кошельки на себя, а затем передают их преступникам за вознаграждение (в среднем от 15 до 30 тысяч рублей)", - говорится в сообщении. Так, максимальное наказание для дропперов может достигать шести лет лишения свободы со штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Минимальное – обязательные работы до 480 часов. Отмечается, что в настоящее время действующее законодательство не предусматривает прямой ответственности за деятельность дропперов. Тогда как основная сложность заключается в том, что фактически в преступной схеме они выступают лишь посредниками, а их действия не содержат состава хищения. Данный законопроект, по словам аппарата, устранит этот нормативный пробел за счет установления наказания как за посредничество, так и за участие в обналичивании средств. "Наша цель в том, чтобы перекрыть преступникам возможности для беспрепятственного обналичивания украденных средств. Таким образом, мы создаем многоуровневую систему защиты, которая минимизирует риски для граждан и существенно усложняет реализацию мошеннических схем", – сказал Григоренко. Его слова приводятся в сообщении аппарата.
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россия, дмитрий григоренко
Россия, Дмитрий Григоренко
Правкомиссия одобрила законопроект о наказании дропперов

Правкомиссия одобрила законопроект об уголовной ответственности для дропперов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМошенник
Мошенник - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
"Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов – посредников, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги. Дропперы оформляют банковские карты или электронные кошельки на себя, а затем передают их преступникам за вознаграждение (в среднем от 15 до 30 тысяч рублей)", - говорится в сообщении.
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Так, максимальное наказание для дропперов может достигать шести лет лишения свободы со штрафом от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Минимальное – обязательные работы до 480 часов.
Отмечается, что в настоящее время действующее законодательство не предусматривает прямой ответственности за деятельность дропперов. Тогда как основная сложность заключается в том, что фактически в преступной схеме они выступают лишь посредниками, а их действия не содержат состава хищения.
Данный законопроект, по словам аппарата, устранит этот нормативный пробел за счет установления наказания как за посредничество, так и за участие в обналичивании средств.
"Наша цель в том, чтобы перекрыть преступникам возможности для беспрепятственного обналичивания украденных средств. Таким образом, мы создаем многоуровневую систему защиты, которая минимизирует риски для граждан и существенно усложняет реализацию мошеннических схем", – сказал Григоренко. Его слова приводятся в сообщении аппарата.
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