https://ria.ru/20250428/rossija-2013824906.html

Мишустин рассказал, какой видит Россию через 10 лет

Мишустин рассказал, какой видит Россию через 10 лет - РИА Новости, 28.04.2025

Мишустин рассказал, какой видит Россию через 10 лет

Россия в будущем будет независимой, свободной и сильной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:00:00+03:00

2025-04-28T14:00:00+03:00

2025-04-28T14:00:00+03:00

россия

москва

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия в будущем будет независимой, свободной и сильной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "На этот вопрос уже дал ответ президент (России Владимир Путин - ред.) совсем недавно, мне очень понравилось. Он отметил, что Россия - независимая, свободная и сильная. Вот лучше не скажешь. Независимая - поскольку у нашего государства собственный путь. В приоритете наши национальные интересы, благополучие людей - невозможно, чтобы Россия была зависимой. Правда, ребята? Ну невозможно. Свободная, потому что есть широкие возможности для самореализации, для наших талантов", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос, какой он видит Россию через 10 лет.

https://ria.ru/20250428/ekonomika-2013811175.html

россия

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россия, москва, михаил мишустин, владимир путин