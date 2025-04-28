https://ria.ru/20250428/rossija-2013824906.html
Мишустин рассказал, какой видит Россию через 10 лет
Мишустин рассказал, какой видит Россию через 10 лет - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин рассказал, какой видит Россию через 10 лет
Россия в будущем будет независимой, свободной и сильной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:00:00+03:00
2025-04-28T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Россия в будущем будет независимой, свободной и сильной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". РИА Новости выступает информационным партнером марафона. "На этот вопрос уже дал ответ президент (России Владимир Путин - ред.) совсем недавно, мне очень понравилось. Он отметил, что Россия - независимая, свободная и сильная. Вот лучше не скажешь. Независимая - поскольку у нашего государства собственный путь. В приоритете наши национальные интересы, благополучие людей - невозможно, чтобы Россия была зависимой. Правда, ребята? Ну невозможно. Свободная, потому что есть широкие возможности для самореализации, для наших талантов", - сказал Мишустин, отвечая на вопрос, какой он видит Россию через 10 лет.
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Россия, Москва, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин рассказал, какой видит Россию через 10 лет
Мишустин: Россия в будущем будет независимой, свободной и сильной