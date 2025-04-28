https://ria.ru/20250428/rossija-2013802265.html

Котяков назвал средний возраст врачей в России

Котяков назвал средний возраст врачей в России - РИА Новости, 28.04.2025

Котяков назвал средний возраст врачей в России

Средний возраст работников здравоохранения в России на сегодня составляет 44,5 года, почти 43% из всех работников этой сферы старше 50 лет, сообщил министр... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:30:00+03:00

2025-04-28T12:30:00+03:00

2025-04-28T12:30:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

республика ингушетия

псковская область

антон котяков

пособие по безработице

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Средний возраст работников здравоохранения в России на сегодня составляет 44,5 года, почти 43% из всех работников этой сферы старше 50 лет, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "На текущий день средний возраст работников здравоохранения 44,5 года. Для сравнения, в других отраслях он составляет немногим более 42 лет. Почти 43% работников здравоохранения старше 50 лет. Тогда как в других сферах деятельности этот показатель составляет около 30%", - сказал Котяков во время заседания Совета законодателей. Он подчеркнул, что возраст медработников является дополнительной зоной риска для кадрового обеспечения. Доля врачей в возрасте 50 лет и старше варьируется от 18% в Республике Ингушетия до 54% в Псковской области. Еще в шести субъектах Российской Федерации врачи старше 50 лет превышают 50%. Это Еврейская автономная область, Владимирская, Смоленская, Брянская, Костромская и Ивановская области. "Более сложная ситуация характерна для младшего медицинского персонала. В 26 регионах доля работников старше 50 лет превышает 60% от общего количества", - добавил Котяков.

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республика ингушетия

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Максим Зубков

общество, здоровье - общество, россия, республика ингушетия, псковская область, антон котяков, пособие по безработице