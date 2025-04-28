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Котяков назвал средний возраст врачей в России
Котяков назвал средний возраст врачей в России - РИА Новости, 28.04.2025
Котяков назвал средний возраст врачей в России
Средний возраст работников здравоохранения в России на сегодня составляет 44,5 года, почти 43% из всех работников этой сферы старше 50 лет, сообщил министр... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:30:00+03:00
2025-04-28T12:30:00+03:00
2025-04-28T12:30:00+03:00
общество
здоровье - общество
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республика ингушетия
псковская область
антон котяков
пособие по безработице
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Средний возраст работников здравоохранения в России на сегодня составляет 44,5 года, почти 43% из всех работников этой сферы старше 50 лет, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "На текущий день средний возраст работников здравоохранения 44,5 года. Для сравнения, в других отраслях он составляет немногим более 42 лет. Почти 43% работников здравоохранения старше 50 лет. Тогда как в других сферах деятельности этот показатель составляет около 30%", - сказал Котяков во время заседания Совета законодателей. Он подчеркнул, что возраст медработников является дополнительной зоной риска для кадрового обеспечения. Доля врачей в возрасте 50 лет и старше варьируется от 18% в Республике Ингушетия до 54% в Псковской области. Еще в шести субъектах Российской Федерации врачи старше 50 лет превышают 50%. Это Еврейская автономная область, Владимирская, Смоленская, Брянская, Костромская и Ивановская области. "Более сложная ситуация характерна для младшего медицинского персонала. В 26 регионах доля работников старше 50 лет превышает 60% от общего количества", - добавил Котяков.
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РИА Новости
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РИА Новости
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Общество, Здоровье - Общество, Россия, Республика Ингушетия, Псковская область, Антон Котяков, Пособие по безработице
Котяков назвал средний возраст врачей в России
Министр Котяков: средний возраст врачей в России составляет 44,5 года