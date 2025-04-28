https://ria.ru/20250428/rossija-2013777972.html

Роспотребназдор рассказал о ситуации по холере в России

Роспотребназдор рассказал о ситуации по холере в России - РИА Новости, 28.04.2025

Роспотребназдор рассказал о ситуации по холере в России

Эпидемиологическая ситуация по холере в России стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T10:21:00+03:00

2025-04-28T10:21:00+03:00

2025-04-28T10:21:00+03:00

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

россия

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по холере в России стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства. "На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора", - рассказали журналистам в пресс-службе. По данным Роспотребнадзора, в последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи холеры. "В рамках действующей нормативной правовой базы в стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, он позволяет купировать риски осложнения эпидемиологической ситуации в Российской Федерации", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250427/kholera-2013645997.html

https://ria.ru/20250404/voz-2009301299.html

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2025

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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия