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Роспотребназдор рассказал о ситуации по холере в России - РИА Новости, 28.04.2025
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10:21 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/rossija-2013777972.html
Роспотребназдор рассказал о ситуации по холере в России
Роспотребназдор рассказал о ситуации по холере в России - РИА Новости, 28.04.2025
Роспотребназдор рассказал о ситуации по холере в России
Эпидемиологическая ситуация по холере в России стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:21:00+03:00
2025-04-28T10:21:00+03:00
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
россия
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по холере в России стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства. "На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора", - рассказали журналистам в пресс-службе. По данным Роспотребнадзора, в последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи холеры. "В рамках действующей нормативной правовой базы в стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, он позволяет купировать риски осложнения эпидемиологической ситуации в Российской Федерации", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250427/kholera-2013645997.html
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здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
Роспотребназдор рассказал о ситуации по холере в России

Роспотребнадзор: эпидемиологическая ситуация по холере в России стабильная

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудник Роспотребнадзора
Сотрудник Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по холере в России стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.
"На территории Российской Федерации эпидемиологическая ситуация по холере характеризуется как стабильная и находится под постоянным контролем Роспотребнадзора", - рассказали журналистам в пресс-службе.
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По данным Роспотребнадзора, в последние 20 лет регистрируются только единичные завозные случаи холеры.
"В рамках действующей нормативной правовой базы в стране на системной основе проводится комплекс мероприятий, направленный на профилактику этой инфекции, он позволяет купировать риски осложнения эпидемиологической ситуации в Российской Федерации", - добавили в ведомстве.
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