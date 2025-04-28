https://ria.ru/20250428/rosmolodezh-2013941241.html

Росмолодежь: свыше 70 тысяч заявок подано на конкурс наставников

Росмолодежь: свыше 70 тысяч заявок подано на конкурс наставников - РИА Новости, 28.04.2025

Росмолодежь: свыше 70 тысяч заявок подано на конкурс наставников

Более 70 тысяч заявок подано на всероссийский конкурс наставников "Быть, а не казаться!", который направлен на выявление и поддержку лучших практик... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T21:58:00+03:00

2025-04-28T21:58:00+03:00

2025-04-28T21:58:00+03:00

общество

иваново

калининград

владимир путин

россия

григорий гуров

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

роспатриотцентр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877736765_0:238:3072:1966_1920x0_80_0_0_4454ec7aafd26c2a2b71e18ef7ca8abb.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 70 тысяч заявок подано на всероссийский конкурс наставников "Быть, а не казаться!", который направлен на выявление и поддержку лучших практик наставничества, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. "На участие в конкурсе среди наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться", который мы проводим по поручению президента, подано более 70 тысяч заявок. Для нас это реальная возможность поддержать тех, кто готов стать примером для подрастающего поколения, нравственным ориентиром и проводником во взрослую жизнь. Конкурс помогает развивать сообщество наставников, создает условия для реализации эффективной молодёжной политики в сфере воспитания гражданственности и патриотизма", - приводятся в сообщении слова руководителя Росмолодежи Григория Гурова. Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина Роспатриотцентром Росмолодежи совместно с "Движением первых" и центром "ВОИН" при поддержке ассоциации Добро.рф. Участниками конкурса стали школьники, активисты и руководители общественных движений, студенты, волонтеры, ветераны и участники СВО и многие другие. В этом году он объединил граждан всех возрастов, самому старшему из них – 87 лет. Наибольшее количество заявок получено от участников в возрасте от 19 до 23 лет. Как отметили в Росмолодежи, в этом году участники могут выбрать одну из пяти основных номинаций: "Начинающий наставник", "Опытный наставник", "Наставник лидер", "СВОйнаставник" и "Наставник на службе", приуроченную к Году защитника Отечества. Специальная внеконкурсная номинация создана для инструкторов, педагогов, методистов со стажем работы в области патриотического воспитания детей и молодежи не менее 20 лет или с выдающимися достижениями в наставничестве – "Заслуженный наставник". Участники уже приступили к выполнению заданий первого этапа: запись видеовизитки и прохождение тестирования для оценки профильных знаний. Итоги отборочного этапа будут подведены 7 мая. Летом полуфиналисты в очном формате пройдут круговые собеседования и выполнят тематические задания. Первый полуфинал для Центрального и Северо-Западного федеральных округов состоится с 4 по 8 июня в городе Иваново. В финале 400 участников ждут деловая и военно-спортивная игра с прохождением командных испытаний, образовательный блок с консультациями от экспертов, открытый урок и защита авторского проекта или методической разработки. По результатам всех этапов будет создан банк лучших проектов, а победители получат возможность обрести наставника, которые продолжат работу с их проектами и помогут с реализацией новых идей. "Многие из участников прошлого года уже выступили наставниками флагманского проекта "Движения первых" Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" и мы продолжим развивать наше взаимодействие. Особенно важно участие в проекте ветеранов СВО. Они передают ребятам ценные знания и навыки, своим примером вдохновляют молодое поколение. Для участников "Движения первых" такое общение с настоящими героями имеет огромное значение — оно формирует уважение к воинским традициям, укрепляет дух патриотизма и гражданственности", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Движения первых", Героя России Артура Орлова. Как отметил заместитель председателя правления Центра "ВОИН", Герой России Андраник Гаспарян, интерес к проекту подтверждает, что в нашей стране патриотизм и наставничество стало нормой жизни, а конкурс объединяет целые поколения: школьников, студентов, педагогов, лидеров молодежных движений, героев специальной военной операции – людей разных возрастов и специальностей. "География конкурса впечатляет, заявки поступили со всех уголков нашей страны, от Калининграда до Владивостока. Это ещё раз подчеркивает, что институт наставничества в нашей стране развивается. Сегодня главный наш принцип в работе – передача опыта молодому поколению. На конкурс подали заявки участники боевых действий, мы получили 450 анкет от тех, кто ежедневно защищает нашу Родину и готов поделиться своим опытом с молодежью. Конкурс – это также площадка для дополнительной социализации для участников специальной военной операции", – приводится в сообщении комментарий директора Роспатриотцентра Росмолодежи Елены Беликовой.

иваново

калининград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, иваново, калининград, владимир путин, россия, григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), роспатриотцентр