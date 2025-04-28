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Росмолодежь: свыше 70 тысяч заявок подано на конкурс наставников - РИА Новости, 28.04.2025
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21:58 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/rosmolodezh-2013941241.html
Росмолодежь: свыше 70 тысяч заявок подано на конкурс наставников
Росмолодежь: свыше 70 тысяч заявок подано на конкурс наставников - РИА Новости, 28.04.2025
Росмолодежь: свыше 70 тысяч заявок подано на конкурс наставников
Более 70 тысяч заявок подано на всероссийский конкурс наставников "Быть, а не казаться!", который направлен на выявление и поддержку лучших практик... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T21:58:00+03:00
2025-04-28T21:58:00+03:00
общество
иваново
калининград
владимир путин
россия
григорий гуров
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
роспатриотцентр
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 70 тысяч заявок подано на всероссийский конкурс наставников "Быть, а не казаться!", который направлен на выявление и поддержку лучших практик наставничества, сообщили в пресс-службе Росмолодежи. "На участие в конкурсе среди наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться", который мы проводим по поручению президента, подано более 70 тысяч заявок. Для нас это реальная возможность поддержать тех, кто готов стать примером для подрастающего поколения, нравственным ориентиром и проводником во взрослую жизнь. Конкурс помогает развивать сообщество наставников, создает условия для реализации эффективной молодёжной политики в сфере воспитания гражданственности и патриотизма", - приводятся в сообщении слова руководителя Росмолодежи Григория Гурова. Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина Роспатриотцентром Росмолодежи совместно с "Движением первых" и центром "ВОИН" при поддержке ассоциации Добро.рф. Участниками конкурса стали школьники, активисты и руководители общественных движений, студенты, волонтеры, ветераны и участники СВО и многие другие. В этом году он объединил граждан всех возрастов, самому старшему из них – 87 лет. Наибольшее количество заявок получено от участников в возрасте от 19 до 23 лет. Как отметили в Росмолодежи, в этом году участники могут выбрать одну из пяти основных номинаций: "Начинающий наставник", "Опытный наставник", "Наставник лидер", "СВОйнаставник" и "Наставник на службе", приуроченную к Году защитника Отечества. Специальная внеконкурсная номинация создана для инструкторов, педагогов, методистов со стажем работы в области патриотического воспитания детей и молодежи не менее 20 лет или с выдающимися достижениями в наставничестве – "Заслуженный наставник". Участники уже приступили к выполнению заданий первого этапа: запись видеовизитки и прохождение тестирования для оценки профильных знаний. Итоги отборочного этапа будут подведены 7 мая. Летом полуфиналисты в очном формате пройдут круговые собеседования и выполнят тематические задания. Первый полуфинал для Центрального и Северо-Западного федеральных округов состоится с 4 по 8 июня в городе Иваново. В финале 400 участников ждут деловая и военно-спортивная игра с прохождением командных испытаний, образовательный блок с консультациями от экспертов, открытый урок и защита авторского проекта или методической разработки. По результатам всех этапов будет создан банк лучших проектов, а победители получат возможность обрести наставника, которые продолжат работу с их проектами и помогут с реализацией новых идей. "Многие из участников прошлого года уже выступили наставниками флагманского проекта "Движения первых" Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" и мы продолжим развивать наше взаимодействие. Особенно важно участие в проекте ветеранов СВО. Они передают ребятам ценные знания и навыки, своим примером вдохновляют молодое поколение. Для участников "Движения первых" такое общение с настоящими героями имеет огромное значение — оно формирует уважение к воинским традициям, укрепляет дух патриотизма и гражданственности", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Движения первых", Героя России Артура Орлова. Как отметил заместитель председателя правления Центра "ВОИН", Герой России Андраник Гаспарян, интерес к проекту подтверждает, что в нашей стране патриотизм и наставничество стало нормой жизни, а конкурс объединяет целые поколения: школьников, студентов, педагогов, лидеров молодежных движений, героев специальной военной операции – людей разных возрастов и специальностей. "География конкурса впечатляет, заявки поступили со всех уголков нашей страны, от Калининграда до Владивостока. Это ещё раз подчеркивает, что институт наставничества в нашей стране развивается. Сегодня главный наш принцип в работе – передача опыта молодому поколению. На конкурс подали заявки участники боевых действий, мы получили 450 анкет от тех, кто ежедневно защищает нашу Родину и готов поделиться своим опытом с молодежью. Конкурс – это также площадка для дополнительной социализации для участников специальной военной операции", – приводится в сообщении комментарий директора Роспатриотцентра Росмолодежи Елены Беликовой.
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7 495 645-6601
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общество, иваново, калининград, владимир путин, россия, григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), роспатриотцентр
Общество, Иваново, Калининград, Владимир Путин, Россия, Григорий Гуров, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Роспатриотцентр
Росмолодежь: свыше 70 тысяч заявок подано на конкурс наставников

Участники конкурса "Быть, а не казаться!" приступили к первым заданиям

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров
Председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 70 тысяч заявок подано на всероссийский конкурс наставников "Быть, а не казаться!", который направлен на выявление и поддержку лучших практик наставничества, сообщили в пресс-службе Росмолодежи.
«
"На участие в конкурсе среди наставников патриотического воспитания "Быть, а не казаться", который мы проводим по поручению президента, подано более 70 тысяч заявок. Для нас это реальная возможность поддержать тех, кто готов стать примером для подрастающего поколения, нравственным ориентиром и проводником во взрослую жизнь. Конкурс помогает развивать сообщество наставников, создает условия для реализации эффективной молодёжной политики в сфере воспитания гражданственности и патриотизма", - приводятся в сообщении слова руководителя Росмолодежи Григория Гурова.
Конкурс проводится по поручению президента России Владимира Путина Роспатриотцентром Росмолодежи совместно с "Движением первых" и центром "ВОИН" при поддержке ассоциации Добро.рф. Участниками конкурса стали школьники, активисты и руководители общественных движений, студенты, волонтеры, ветераны и участники СВО и многие другие. В этом году он объединил граждан всех возрастов, самому старшему из них – 87 лет. Наибольшее количество заявок получено от участников в возрасте от 19 до 23 лет.
Как отметили в Росмолодежи, в этом году участники могут выбрать одну из пяти основных номинаций: "Начинающий наставник", "Опытный наставник", "Наставник лидер", "СВОйнаставник" и "Наставник на службе", приуроченную к Году защитника Отечества. Специальная внеконкурсная номинация создана для инструкторов, педагогов, методистов со стажем работы в области патриотического воспитания детей и молодежи не менее 20 лет или с выдающимися достижениями в наставничестве – "Заслуженный наставник".
Участники уже приступили к выполнению заданий первого этапа: запись видеовизитки и прохождение тестирования для оценки профильных знаний. Итоги отборочного этапа будут подведены 7 мая. Летом полуфиналисты в очном формате пройдут круговые собеседования и выполнят тематические задания. Первый полуфинал для Центрального и Северо-Западного федеральных округов состоится с 4 по 8 июня в городе Иваново. В финале 400 участников ждут деловая и военно-спортивная игра с прохождением командных испытаний, образовательный блок с консультациями от экспертов, открытый урок и защита авторского проекта или методической разработки. По результатам всех этапов будет создан банк лучших проектов, а победители получат возможность обрести наставника, которые продолжат работу с их проектами и помогут с реализацией новых идей.
"Многие из участников прошлого года уже выступили наставниками флагманского проекта "Движения первых" Всероссийской военно-патриотической игры "Зарница 2.0" и мы продолжим развивать наше взаимодействие. Особенно важно участие в проекте ветеранов СВО. Они передают ребятам ценные знания и навыки, своим примером вдохновляют молодое поколение. Для участников "Движения первых" такое общение с настоящими героями имеет огромное значение — оно формирует уважение к воинским традициям, укрепляет дух патриотизма и гражданственности", - приводятся в сообщении слова председателя правления "Движения первых", Героя России Артура Орлова.
Как отметил заместитель председателя правления Центра "ВОИН", Герой России Андраник Гаспарян, интерес к проекту подтверждает, что в нашей стране патриотизм и наставничество стало нормой жизни, а конкурс объединяет целые поколения: школьников, студентов, педагогов, лидеров молодежных движений, героев специальной военной операции – людей разных возрастов и специальностей.
"География конкурса впечатляет, заявки поступили со всех уголков нашей страны, от Калининграда до Владивостока. Это ещё раз подчеркивает, что институт наставничества в нашей стране развивается. Сегодня главный наш принцип в работе – передача опыта молодому поколению. На конкурс подали заявки участники боевых действий, мы получили 450 анкет от тех, кто ежедневно защищает нашу Родину и готов поделиться своим опытом с молодежью. Конкурс – это также площадка для дополнительной социализации для участников специальной военной операции", – приводится в сообщении комментарий директора Роспатриотцентра Росмолодежи Елены Беликовой.
 
ОбществоИвановоКалининградВладимир ПутинРоссияГригорий ГуровФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Роспатриотцентр
 
 
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