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ВСУ атаковали жилые дома в Токмаке и Водяном Запорожской области - РИА Новости, 28.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:57 28.04.2025 (обновлено: 23:55 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/rogov-2013951562.html
ВСУ атаковали жилые дома в Токмаке и Водяном Запорожской области
ВСУ атаковали жилые дома в Токмаке и Водяном Запорожской области - РИА Новости, 28.04.2025
ВСУ атаковали жилые дома в Токмаке и Водяном Запорожской области
Украинские войска атаковали жилые дома в городе Токмак и селе Водяное Запорожской области, погиб один человек, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:57:00+03:00
2025-04-28T23:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
токмак
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Украинские войска атаковали жилые дома в городе Токмак и селе Водяное Запорожской области, погиб один человек, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ целенаправленно атаковали жилые дома в Запорожской области. Сначала они ударили по жилому многоквартирному дому в Токмаке дроном-камикадзе, в нескольких квартирах разбиты окна и повреждено утепление, обошлось без пострадавших", - сказал Рогов. Позже, по его словам, ВСУ нанесли артиллерийский удар по жилым домам села Водяное в Каменско-Днепровском районе. "Удар нанесен кассетными боеприпасами. К сожалению, при обстреле убит местный мирный житель - мужчина 1976 года рождения. В селе поврежден газопровод", - сказал Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250428/rogov-2013948929.html
https://ria.ru/20250426/rogov-2013635898.html
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запорожская область, россия, токмак, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Токмак, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВСУ атаковали жилые дома в Токмаке и Водяном Запорожской области

Рогов: ВСУ атаковали жилые дома в Токмаке и селе Водяное, один человек погиб

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
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© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Украинские войска атаковали жилые дома в городе Токмак и селе Водяное Запорожской области, погиб один человек, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Боевики ВСУ целенаправленно атаковали жилые дома в Запорожской области. Сначала они ударили по жилому многоквартирному дому в Токмаке дроном-камикадзе, в нескольких квартирах разбиты окна и повреждено утепление, обошлось без пострадавших", - сказал Рогов.
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Позже, по его словам, ВСУ нанесли артиллерийский удар по жилым домам села Водяное в Каменско-Днепровском районе.
"Удар нанесен кассетными боеприпасами. К сожалению, при обстреле убит местный мирный житель - мужчина 1976 года рождения. В селе поврежден газопровод", - сказал Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром региона стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияТокмакВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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