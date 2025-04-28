https://ria.ru/20250428/rogov-2013948929.html

Рогов сообщил о попытках ВСУ атаковать Бердянск

Рогов сообщил о попытках ВСУ атаковать Бердянск - РИА Новости, 28.04.2025

Рогов сообщил о попытках ВСУ атаковать Бердянск

ПВО России отражает попытку дронов ВСУ атаковать город Бердянск в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T23:32:00+03:00

2025-04-28T23:32:00+03:00

2025-04-28T23:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. ПВО России отражает попытку дронов ВСУ атаковать город Бердянск в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Взрывы, которые продолжают звучать в Бердянске - это работа ПВО России по вражеским БПЛА, пытающимся атаковать мирные населенные пункты России", - написал Рогов в своем Telegram-канале. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250426/rogov-2013623338.html

россия

запорожская область

бердянск

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россия, запорожская область, бердянск, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф