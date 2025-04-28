https://ria.ru/20250428/roboty-2013835903.html

В России увеличится число предприятий по сборке роботов-манипуляторов

В России увеличится число предприятий по сборке роботов-манипуляторов - РИА Новости, 28.04.2025

В России увеличится число предприятий по сборке роботов-манипуляторов

Количество предприятий по сборке промышленных роботов-манипуляторов в России увеличится в рамках нацпроекта "Средства производства и автоматизации", рассказал... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:36:00+03:00

2025-04-28T14:36:00+03:00

2025-04-28T14:36:00+03:00

экономика

технологии

россия

нижегородская область

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959882629_0:53:3453:1995_1920x0_80_0_0_8f18dfed67ba6cac9e4b8f71c2ea9e33.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Количество предприятий по сборке промышленных роботов-манипуляторов в России увеличится в рамках нацпроекта "Средства производства и автоматизации", рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе лекции на марафоне "Знание". "В рамках нацпроекта продолжим наращивать существующие мощности, запускать новые. Так же, как и по сборке промышленных роботов-манипуляторов. Они помогают автоматизировать многие процессы... не боятся высоких температур и справляются с тяжелыми грузами, что упрощает работу сотрудников. Уже сейчас действуют свыше десятка предприятий. Станет еще больше", - пообещал Мишустин. Он также рассказал, что в Нижегородской области будет организовано серийное производство машин для литья изделий сложных форм из пластика - по словам премьера, спрос на такие термопластоавтоматы тоже высокий. "Через механизмы господдержки продолжим формировать условия для совершенствования компетенций в сфере термического оборудования шлифовальных станков, а также зубообрабатывающих с ЧПУ", - поделился Мишустин. Он напомнил, что в рамках нацпроекта по созданию средств производства и автоматизации за шесть лет планируется повысить независимость в области выпуска такой продукции до 95% процентов, а всего по этому нацпроекту будут разработаны свыше 340 различных технологий, в том числе для наращивания роботизации, чтобы Россия смогла войти в топ-25 стран по этому показателю. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250424/ssha-2013199993.html

https://ria.ru/20250424/uchenyj-2013107179.html

россия

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, нижегородская область, михаил мишустин