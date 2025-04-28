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В России увеличится число предприятий по сборке роботов-манипуляторов - РИА Новости, 28.04.2025
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14:36 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/roboty-2013835903.html
В России увеличится число предприятий по сборке роботов-манипуляторов
В России увеличится число предприятий по сборке роботов-манипуляторов - РИА Новости, 28.04.2025
В России увеличится число предприятий по сборке роботов-манипуляторов
Количество предприятий по сборке промышленных роботов-манипуляторов в России увеличится в рамках нацпроекта "Средства производства и автоматизации", рассказал... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:36:00+03:00
2025-04-28T14:36:00+03:00
экономика
технологии
россия
нижегородская область
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Количество предприятий по сборке промышленных роботов-манипуляторов в России увеличится в рамках нацпроекта "Средства производства и автоматизации", рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе лекции на марафоне "Знание". "В рамках нацпроекта продолжим наращивать существующие мощности, запускать новые. Так же, как и по сборке промышленных роботов-манипуляторов. Они помогают автоматизировать многие процессы... не боятся высоких температур и справляются с тяжелыми грузами, что упрощает работу сотрудников. Уже сейчас действуют свыше десятка предприятий. Станет еще больше", - пообещал Мишустин. Он также рассказал, что в Нижегородской области будет организовано серийное производство машин для литья изделий сложных форм из пластика - по словам премьера, спрос на такие термопластоавтоматы тоже высокий. "Через механизмы господдержки продолжим формировать условия для совершенствования компетенций в сфере термического оборудования шлифовальных станков, а также зубообрабатывающих с ЧПУ", - поделился Мишустин. Он напомнил, что в рамках нацпроекта по созданию средств производства и автоматизации за шесть лет планируется повысить независимость в области выпуска такой продукции до 95% процентов, а всего по этому нацпроекту будут разработаны свыше 340 различных технологий, в том числе для наращивания роботизации, чтобы Россия смогла войти в топ-25 стран по этому показателю. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250424/ssha-2013199993.html
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экономика, технологии, россия, нижегородская область, михаил мишустин
Экономика, Технологии, Россия, Нижегородская область, Михаил Мишустин
В России увеличится число предприятий по сборке роботов-манипуляторов

Мишустин: число предприятий по сборке роботов-манипуляторов в России увеличится

© iStock.com/anon-taeИнженер
Инженер - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© iStock.com/anon-tae
Инженер. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Количество предприятий по сборке промышленных роботов-манипуляторов в России увеличится в рамках нацпроекта "Средства производства и автоматизации", рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе лекции на марафоне "Знание".
"В рамках нацпроекта продолжим наращивать существующие мощности, запускать новые. Так же, как и по сборке промышленных роботов-манипуляторов. Они помогают автоматизировать многие процессы... не боятся высоких температур и справляются с тяжелыми грузами, что упрощает работу сотрудников. Уже сейчас действуют свыше десятка предприятий. Станет еще больше", - пообещал Мишустин.
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Он также рассказал, что в Нижегородской области будет организовано серийное производство машин для литья изделий сложных форм из пластика - по словам премьера, спрос на такие термопластоавтоматы тоже высокий.
"Через механизмы господдержки продолжим формировать условия для совершенствования компетенций в сфере термического оборудования шлифовальных станков, а также зубообрабатывающих с ЧПУ", - поделился Мишустин.
Он напомнил, что в рамках нацпроекта по созданию средств производства и автоматизации за шесть лет планируется повысить независимость в области выпуска такой продукции до 95% процентов, а всего по этому нацпроекту будут разработаны свыше 340 различных технологий, в том числе для наращивания роботизации, чтобы Россия смогла войти в топ-25 стран по этому показателю.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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ЭкономикаТехнологииРоссияНижегородская областьМихаил Мишустин
 
 
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