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Конклав для избрания нового папы римского соберется 7 мая - РИА Новости, 28.04.2025
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Религия
 
13:50 28.04.2025 (обновлено: 14:13 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/reuters-2013821069.html
Конклав для избрания нового папы римского соберется 7 мая
Конклав для избрания нового папы римского соберется 7 мая - РИА Новости, 28.04.2025
Конклав для избрания нового папы римского соберется 7 мая
Конклав кардиналов для избрания нового папы Римского соберется 7 мая, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Ватикане. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:50:00+03:00
2025-04-28T14:13:00+03:00
религия
умер папа римский франциск
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Конклав кардиналов для избрания нового папы Римского соберется 7 мая, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Ватикане."Конклав кардиналов римско-католической церкви соберется для избрания нового лидера мировой Церкви, начиная с 7 мая", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что дата начала была согласована на первой после похорон папы Римского Франциска закрытой встрече кардиналов в Ватикане.Папа Римский Франциск скончался 21 апреля утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.
https://ria.ru/20250424/papa-2013290978.html
https://ria.ru/20250422/vengriya-2012854134.html
ватикан
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умер папа римский франциск, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан
Религия, Умер папа римский Франциск, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан
Конклав для избрания нового папы римского соберется 7 мая

Reuters: конклав кардиналов для избрания нового папы римского соберется 7 мая

© AP Photo / Vatican MediaКонгрегация кардиналов в Ватикане. 28 апреля 2025
Конгрегация кардиналов в Ватикане. 28 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Vatican Media
Конгрегация кардиналов в Ватикане. 28 апреля 2025
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Конклав кардиналов для избрания нового папы Римского соберется 7 мая, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Ватикане.
"Конклав кардиналов римско-католической церкви соберется для избрания нового лидера мировой Церкви, начиная с 7 мая", - говорится в сообщении агентства.
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Отмечается, что дата начала была согласована на первой после похорон папы Римского Франциска закрытой встрече кардиналов в Ватикане.
Папа Римский Франциск скончался 21 апреля утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.
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РелигияУмер папа римский ФранцискФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Ватикан
 
 
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