https://ria.ru/20250428/reuters-2013821069.html

Конклав для избрания нового папы римского соберется 7 мая

Конклав для избрания нового папы римского соберется 7 мая - РИА Новости, 28.04.2025

Конклав для избрания нового папы римского соберется 7 мая

Конклав кардиналов для избрания нового папы Римского соберется 7 мая, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Ватикане. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T13:50:00+03:00

2025-04-28T13:50:00+03:00

2025-04-28T14:13:00+03:00

религия

умер папа римский франциск

франциск (хорхе марио бергольо)

ватикан

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Конклав кардиналов для избрания нового папы Римского соберется 7 мая, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Ватикане."Конклав кардиналов римско-католической церкви соберется для избрания нового лидера мировой Церкви, начиная с 7 мая", - говорится в сообщении агентства.Отмечается, что дата начала была согласована на первой после похорон папы Римского Франциска закрытой встрече кардиналов в Ватикане.Папа Римский Франциск скончался 21 апреля утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.

https://ria.ru/20250424/papa-2013290978.html

https://ria.ru/20250422/vengriya-2012854134.html

ватикан

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

умер папа римский франциск, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан