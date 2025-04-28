https://ria.ru/20250428/razrabotka-2013762074.html

"Мощнейший грузовик": в США испугались российской разработки

"Мощнейший грузовик": в США испугались российской разработки - РИА Новости, 28.04.2025

"Мощнейший грузовик": в США испугались российской разработки

ВСУ ничего не могут противопоставить российскому сверхзвуковому бомбардировщику Ту-160М, пишет американский журнал The National Interest. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T07:14:00+03:00

2025-04-28T07:14:00+03:00

2025-04-28T10:52:00+03:00

украина

киев

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нато

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. ВСУ ничего не могут противопоставить российскому сверхзвуковому бомбардировщику Ту-160М, пишет американский журнал The National Interest."Как только будет налажено массовое производство Ту-160М, он окажет огромное влияние на исход конфликта на Украине, поскольку у Киева нет эффективных мер противодействия бомбардировкам", — говорится в материале.Как сообщается, российский оборонно-промышленный комплекс, в отличие от производственных мощностей стран НАТО, может позволить себе модернизацию самолетов, которая предоставит новые стратегические преимущества."Стандарт Ту-160М вобрал в себя полностью новую авионику, двигатели серии НК-32 и передовые системы вооружения — крылатые ракеты Х-101/102 и гиперзвуковые Х-47М2 "Кинжал", — уточняет TNI.При этом, продолжает издание, новая версия ракетоносца сохранит все преимущества оригинального модельного ряда Ту-160, которые сейчас эффективно применяются в зоне СВО."Как и Ту-95, это мощнейший "грузовик", который сбрасывает свой смертоносный ракетный груз на украинские цели, подавляя любую оборону", — резюмирует автор.Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла — основная машина дальней авиации. Она предназначена для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах. Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике — Ту-160М — развернули по решению президента России Владимира Путина. Специалисты полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера, сформировали новую кооперацию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250414/podlodki-2011082201.html

https://ria.ru/20250322/rakety-2006680366.html

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013309731.html

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украина, киев, ту-160м, нато, россия