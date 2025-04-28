"Мощнейший грузовик": в США испугались российской разработки
TNI: Украина не может ничего противопоставить бомбардировщику Ту-160M
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМодернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М "Илья Муромец"
Модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М "Илья Муромец". Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. ВСУ ничего не могут противопоставить российскому сверхзвуковому бомбардировщику Ту-160М, пишет американский журнал The National Interest.
Как сообщается, российский оборонно-промышленный комплекс, в отличие от производственных мощностей стран НАТО, может позволить себе модернизацию самолетов, которая предоставит новые стратегические преимущества.
"Стандарт Ту-160М вобрал в себя полностью новую авионику, двигатели серии НК-32 и передовые системы вооружения — крылатые ракеты Х-101/102 и гиперзвуковые Х-47М2 "Кинжал", — уточняет TNI.
При этом, продолжает издание, новая версия ракетоносца сохранит все преимущества оригинального модельного ряда Ту-160, которые сейчас эффективно применяются в зоне СВО.
"Как и Ту-95, это мощнейший "грузовик", который сбрасывает свой смертоносный ракетный груз на украинские цели, подавляя любую оборону", — резюмирует автор.
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла — основная машина дальней авиации. Она предназначена для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах. Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике — Ту-160М — развернули по решению президента России Владимира Путина.
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