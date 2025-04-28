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НАТО грозит раскол из-за страха перед Россией, пишет FT - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:32 28.04.2025 (обновлено: 19:33 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/raskol-2013921801.html
НАТО грозит раскол из-за страха перед Россией, пишет FT
НАТО грозит раскол из-за страха перед Россией, пишет FT - РИА Новости, 28.04.2025
НАТО грозит раскол из-за страха перед Россией, пишет FT
НАТО грозит раскол после предполагаемого урегулирования на Украине из-за несогласия участников альянса относительно возможности существования якобы угрозы со... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T19:32:00+03:00
2025-04-28T19:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
нато
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. НАТО грозит раскол после предполагаемого урегулирования на Украине из-за несогласия участников альянса относительно возможности существования якобы угрозы со стороны России, пишет обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман. Отмечается, что некоторые европейские члены НАТО полагают, что в случае завершения конфликта на Украине может вырасти якобы вероятность нападения со стороны России, в то время, как администрация президента США Дональда Трампа "видит все совсем иначе". "Страх России угрожает развалить альянс... Если НАТО больше не может достичь согласия по вопросу того, какая угроза им грозит и как с ней бороться, весь альянс находится под угрозой", - пишет обозреватель. Кроме того, автор материала подчеркивает, что США и страны Европы выражают несогласие по пунктам их предложений по урегулированию на Украине. А также США и ЕС утверждают, что оба придерживаются демократии, но обвиняют друг друга в ее нарушении. В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250425/nato-2013491173.html
https://ria.ru/20250425/tramp-2013400003.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
НАТО грозит раскол из-за страха перед Россией, пишет FT

FT: НАТО грозит раскол из-за несогласия участников альянса по вопросу России

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. НАТО грозит раскол после предполагаемого урегулирования на Украине из-за несогласия участников альянса относительно возможности существования якобы угрозы со стороны России, пишет обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман.
Отмечается, что некоторые европейские члены НАТО полагают, что в случае завершения конфликта на Украине может вырасти якобы вероятность нападения со стороны России, в то время, как администрация президента США Дональда Трампа "видит все совсем иначе".
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25 апреля, 18:36
"Страх России угрожает развалить альянс... Если НАТО больше не может достичь согласия по вопросу того, какая угроза им грозит и как с ней бороться, весь альянс находится под угрозой", - пишет обозреватель.
Кроме того, автор материала подчеркивает, что США и страны Европы выражают несогласие по пунктам их предложений по урегулированию на Украине. А также США и ЕС утверждают, что оба придерживаются демократии, но обвиняют друг друга в ее нарушении.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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25 апреля, 13:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
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