https://ria.ru/20250428/raskol-2013921801.html

НАТО грозит раскол из-за страха перед Россией, пишет FT

НАТО грозит раскол из-за страха перед Россией, пишет FT - РИА Новости, 28.04.2025

НАТО грозит раскол из-за страха перед Россией, пишет FT

НАТО грозит раскол после предполагаемого урегулирования на Украине из-за несогласия участников альянса относительно возможности существования якобы угрозы со... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T19:32:00+03:00

2025-04-28T19:32:00+03:00

2025-04-28T19:33:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. НАТО грозит раскол после предполагаемого урегулирования на Украине из-за несогласия участников альянса относительно возможности существования якобы угрозы со стороны России, пишет обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман. Отмечается, что некоторые европейские члены НАТО полагают, что в случае завершения конфликта на Украине может вырасти якобы вероятность нападения со стороны России, в то время, как администрация президента США Дональда Трампа "видит все совсем иначе". "Страх России угрожает развалить альянс... Если НАТО больше не может достичь согласия по вопросу того, какая угроза им грозит и как с ней бороться, весь альянс находится под угрозой", - пишет обозреватель. Кроме того, автор материала подчеркивает, что США и страны Европы выражают несогласие по пунктам их предложений по урегулированию на Украине. А также США и ЕС утверждают, что оба придерживаются демократии, но обвиняют друг друга в ее нарушении. В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250425/nato-2013491173.html

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украина

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, нато, евросоюз