https://ria.ru/20250428/rada-2013863089.html
В Раде признали причастность украинских спецслужб к убийству Москалика
В Раде признали причастность украинских спецслужб к убийству Москалика - РИА Новости, 28.04.2025
В Раде признали причастность украинских спецслужб к убийству Москалика
Убийство российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика организовали украинские спецслужбы, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:58:00+03:00
2025-04-28T15:58:00+03:00
2025-04-28T16:53:00+03:00
россия
балашиха
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ярослав москалик
светлана петренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Убийство российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика организовали украинские спецслужбы, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в интервью изданию "Украинская правда". "Это правильная работа наших спецслужб. <...> Если даже <...> мы дойдем до прекращения войны, то работа спецслужб только начнется", — сказал он.Костенко добавил, что убийство представителей России будет задачей для украинских спецслужб "на ближайшие 10-20-30 лет". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик погиб в пятницу у своего дома в Балашихе при взрыве самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, злоумышленник в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в Московском регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов. В пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222.1 УК России (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат Следственного комитета. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы. Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте.
https://ria.ru/20250425/general-2013502175.html
https://ria.ru/20250425/video--2013404326.html
https://ria.ru/20250425/moskalik-2013387256.html
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Россия, Балашиха, Москва, Ярослав Москалик, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Убийство генерала Москалика, Происшествия, Украина
В Раде признали причастность украинских спецслужб к убийству Москалика
Костенко признал причастность украинских спецслужб к убийству генерала Москалика