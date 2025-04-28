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В Раде признали причастность украинских спецслужб к убийству Москалика - РИА Новости, 28.04.2025
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15:58 28.04.2025 (обновлено: 16:53 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/rada-2013863089.html
В Раде признали причастность украинских спецслужб к убийству Москалика
В Раде признали причастность украинских спецслужб к убийству Москалика - РИА Новости, 28.04.2025
В Раде признали причастность украинских спецслужб к убийству Москалика
Убийство российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика организовали украинские спецслужбы, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:58:00+03:00
2025-04-28T16:53:00+03:00
россия
балашиха
москва
ярослав москалик
светлана петренко
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Убийство российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика организовали украинские спецслужбы, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в интервью изданию "Украинская правда". &quot;Это правильная работа наших спецслужб. &lt;...&gt; Если даже &lt;...&gt; мы дойдем до прекращения войны, то работа спецслужб только начнется&quot;, — сказал он.Костенко добавил, что убийство представителей России будет задачей для украинских спецслужб "на ближайшие 10-20-30 лет". Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик погиб в пятницу у своего дома в Балашихе при взрыве самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, злоумышленник в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в Московском регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов. В пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222.1 УК России (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат Следственного комитета. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы. Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте.
https://ria.ru/20250425/general-2013502175.html
https://ria.ru/20250425/video--2013404326.html
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россия, балашиха, москва, ярослав москалик, светлана петренко, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), верховная рада украины, служба безопасности украины, убийство генерала москалика, происшествия, украина
Россия, Балашиха, Москва, Ярослав Москалик, Светлана Петренко, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины, Убийство генерала Москалика, Происшествия, Украина
В Раде признали причастность украинских спецслужб к убийству Москалика

Костенко признал причастность украинских спецслужб к убийству генерала Москалика

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭкстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе
Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Экстренные службы на месте взрыва автомобиля в Балашихе
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Убийство российского генерал-лейтенанта Ярослава Москалика организовали украинские спецслужбы, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в интервью изданию "Украинская правда".
«

"Это правильная работа наших спецслужб. <...> Если даже <...> мы дойдем до прекращения войны, то работа спецслужб только начнется", — сказал он.

Ярослав Москалик - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Сосед рассказал о погибшем при взрыве генерале Москалике
25 апреля, 19:45
Костенко добавил, что убийство представителей России будет задачей для украинских спецслужб "на ближайшие 10-20-30 лет".
Замначальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России Ярослав Москалик погиб в пятницу у своего дома в Балашихе при взрыве самодельного взрывного устройства с поражающими элементами. Басманный суд Москвы арестовал Игната Кузина, обвиняемого в совершении теракта.
По словам официального представителя СК Светланы Петренко, злоумышленник в сентябре 2023 года прибыл в Россию и проживал в Московском регионе, где ожидал конкретных указаний куратора из СБУ. За совершенное преступление ему обещали 18 тысяч долларов.
Кадры с места убийства генерал-лейтенанта Москалика - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
СК опубликовал видео с места убийства Москалика
25 апреля, 14:04
В пятницу в результате взрыва в Балашихе самодельного взрывного устройства с поражающими элементами погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Ярослав Москалик, по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям 105 и 222.1 УК России (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат Следственного комитета. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила журналистам, что генерал "был убит в результате террористической атаки". Она отметила, что есть основания полагать, что к убийству генерала причастны украинские спецслужбы.
Кузин полностью признал вину и сообщил о готовности подтвердить все сказанное на допросе в ходе проверки показаний на месте.
Следователи СК России работают на месте убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
СК назвал возможную причину взрыва, при котором погиб генерал Москалик
25 апреля, 13:08
 
РоссияБалашихаМоскваЯрослав МоскаликСветлана ПетренкоАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Верховная Рада УкраиныСлужба безопасности УкраиныУбийство генерала МоскаликаПроисшествияУкраина
 
 
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