https://ria.ru/20250428/rabota-2013757261.html
Треть россиян регулярно сталкивается с переработками, показало исследование
Треть россиян регулярно сталкивается с переработками, показало исследование - РИА Новости, 28.04.2025
Треть россиян регулярно сталкивается с переработками, показало исследование
Треть россиян регулярно сталкивается с переработками, еще 46% приходится периодически сталкиваться с этим, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T05:26:00+03:00
2025-04-28T05:26:00+03:00
2025-04-28T05:26:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Треть россиян регулярно сталкивается с переработками, еще 46% приходится периодически сталкиваться с этим, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости. "Согласно исследованию, 77% работающих в офисах россиян сталкиваются с переработками: 31% - регулярно, еще 46% - периодически", - показало исследование, в котором приняли участие 1600 респондентов. Причем среди тех, кто регулярно остается работать сверхурочно, больше всего и тех, кто чувствует, что должен доказывать свою полезность: "Если не доказываешь эффективность, то работодатель считает тебя ненужным специалистом, не платит премии и не повышает зарплату". А среди тех, кто уходит из офиса вовремя, каждый второй вообще лишен подобных переживаний. В целом, как показало исследование, 61% сотрудников испытывают необходимость доказывать свою эффективность: 21% - часто, 40% - иногда. 9 из 10 работников ощущают доверие со стороны руководителя: 36% абсолютно уверены в этом, еще 54% - скорее уверены. Переработки стали своеобразной компенсацией возможности работать из дома, обращают внимание аналитики. Согласно исследованию, чаще всего с систематическими переработками сталкиваются офисные сотрудники на гибридном графике (37%). Они же чаще переживают по поводу собственной эффективности. Практически столь же часто волнуются из-за результативности своего труда и сотрудники на удаленке. В то же время среди дистанционных работников и сотрудников на гибридном графике больше тех, кто абсолютно уверен в доверии руководства (41 и 40% соответственно).
https://ria.ru/20250421/pereryv-2012432273.html
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общество, россия
Треть россиян регулярно сталкивается с переработками, показало исследование
SuperJob: треть россиян регулярно сталкивается с переработками, 46% периодически
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Треть россиян регулярно сталкивается с переработками, еще 46% приходится периодически сталкиваться с этим, говорится в исследовании SuperJob для РИА Новости.
"Согласно исследованию, 77% работающих в офисах россиян сталкиваются с переработками: 31% - регулярно, еще 46% - периодически", - показало исследование, в котором приняли участие 1600 респондентов.
Причем среди тех, кто регулярно остается работать сверхурочно, больше всего и тех, кто чувствует, что должен доказывать свою полезность: "Если не доказываешь эффективность, то работодатель считает тебя ненужным специалистом, не платит премии и не повышает зарплату". А среди тех, кто уходит из офиса вовремя, каждый второй вообще лишен подобных переживаний.
В целом, как показало исследование, 61% сотрудников испытывают необходимость доказывать свою эффективность: 21% - часто, 40% - иногда. 9 из 10 работников ощущают доверие со стороны руководителя: 36% абсолютно уверены в этом, еще 54% - скорее уверены.
Переработки стали своеобразной компенсацией возможности работать из дома, обращают внимание аналитики. Согласно исследованию, чаще всего с систематическими переработками сталкиваются офисные сотрудники на гибридном графике (37%). Они же чаще переживают по поводу собственной эффективности. Практически столь же часто волнуются из-за результативности своего труда и сотрудники на удаленке.
В то же время среди дистанционных работников и сотрудников на гибридном графике больше тех, кто абсолютно уверен в доверии руководства (41 и 40% соответственно).