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Мирошник: ПВО блокировала попытку Киева пробить коридор для ударов - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:37 28.04.2025 (обновлено: 11:55 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/pvo-2013792568.html
Мирошник: ПВО блокировала попытку Киева пробить коридор для ударов
Мирошник: ПВО блокировала попытку Киева пробить коридор для ударов - РИА Новости, 28.04.2025
Мирошник: ПВО блокировала попытку Киева пробить коридор для ударов
Российские средства ПВО блокировали попытку украинских войск пробить новый коридор для ударов по объектам в тылу, сообщил посол по особым поручениям МИД по... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:37:00+03:00
2025-04-28T11:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
брянск
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО блокировали попытку украинских войск пробить новый коридор для ударов по объектам в тылу, сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале. "Попытка пробить новый коридор для ударов по важным тыловым объектам оказалась блокированной нашими ПВО", — написал он. Дипломат добавил, что при атаке ВСУ в Брянске погиб мирный житель. Кроме того, еще одна жительница получила ранения, ее оперативно доставили в больницу. В Минобороны сегодня сообщили, что российские средства ПВО уничтожили ночью 115 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Белгородской областями, Крымом и Чёрным морем.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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россия, киев, брянск, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Брянск, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник: ПВО блокировала попытку Киева пробить коридор для ударов

Мирошник: ПВО блокировала попытку Киева пробить коридор для ударов по тылу

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО блокировали попытку украинских войск пробить новый коридор для ударов по объектам в тылу, сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.
«
"Попытка пробить новый коридор для ударов по важным тыловым объектам оказалась блокированной нашими ПВО", — написал он.
Дипломат добавил, что при атаке ВСУ в Брянске погиб мирный житель. Кроме того, еще одна жительница получила ранения, ее оперативно доставили в больницу.
В Минобороны сегодня сообщили, что российские средства ПВО уничтожили ночью 115 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Белгородской областями, Крымом и Чёрным морем.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевБрянскРодион МирошникВооруженные силы Украины
 
 
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