https://ria.ru/20250428/pvo-2013792568.html

Мирошник: ПВО блокировала попытку Киева пробить коридор для ударов

Мирошник: ПВО блокировала попытку Киева пробить коридор для ударов - РИА Новости, 28.04.2025

Мирошник: ПВО блокировала попытку Киева пробить коридор для ударов

Российские средства ПВО блокировали попытку украинских войск пробить новый коридор для ударов по объектам в тылу, сообщил посол по особым поручениям МИД по... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:37:00+03:00

2025-04-28T11:37:00+03:00

2025-04-28T11:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

брянск

родион мирошник

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО блокировали попытку украинских войск пробить новый коридор для ударов по объектам в тылу, сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале. "Попытка пробить новый коридор для ударов по важным тыловым объектам оказалась блокированной нашими ПВО", — написал он. Дипломат добавил, что при атаке ВСУ в Брянске погиб мирный житель. Кроме того, еще одна жительница получила ранения, ее оперативно доставили в больницу. В Минобороны сегодня сообщили, что российские средства ПВО уничтожили ночью 115 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Белгородской областями, Крымом и Чёрным морем.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

брянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

россия, киев, брянск, родион мирошник, вооруженные силы украины