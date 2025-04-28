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Мирошник: ПВО блокировала попытку Киева пробить коридор для ударов
Мирошник: ПВО блокировала попытку Киева пробить коридор для ударов - РИА Новости, 28.04.2025
Мирошник: ПВО блокировала попытку Киева пробить коридор для ударов
Российские средства ПВО блокировали попытку украинских войск пробить новый коридор для ударов по объектам в тылу, сообщил посол по особым поручениям МИД по... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:37:00+03:00
2025-04-28T11:37:00+03:00
2025-04-28T11:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
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киев
брянск
родион мирошник
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО блокировали попытку украинских войск пробить новый коридор для ударов по объектам в тылу, сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале. "Попытка пробить новый коридор для ударов по важным тыловым объектам оказалась блокированной нашими ПВО", — написал он. Дипломат добавил, что при атаке ВСУ в Брянске погиб мирный житель. Кроме того, еще одна жительница получила ранения, ее оперативно доставили в больницу. В Минобороны сегодня сообщили, что российские средства ПВО уничтожили ночью 115 украинских беспилотников над Брянской, Курской, Белгородской областями, Крымом и Чёрным морем.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать дронами объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, брянск, родион мирошник, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Брянск, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник: ПВО блокировала попытку Киева пробить коридор для ударов
Мирошник: ПВО блокировала попытку Киева пробить коридор для ударов по тылу