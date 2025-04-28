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Силы ПВО за ночь уничтожили 115 беспилотников - РИА Новости, 28.04.2025
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07:13 28.04.2025 (обновлено: 09:11 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/pvo-2013761977.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 115 беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 115 беспилотников - РИА Новости, 28.04.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 115 беспилотников
Российские средства ПВО ликвидировали ночью 115 украинских беспилотников в четырех регионах и над Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T07:13:00+03:00
2025-04-28T09:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
белгородская область
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО ликвидировали ночью 115 украинских беспилотников в четырех регионах и над Черным морем, сообщили в Минобороны."За период с 20:50 мск 27 апреля по 4:35 мск 28 апреля 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.При этом 102 дрона сбили в Брянской области. Кроме того:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20250428/bpla-2013754248.html
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россия
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белгородская область
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безопасность, россия, украина, белгородская область, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, курская область, республика крым, вооруженные силы украины, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Белгородская область, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черное море, Курская область, Республика Крым, Вооруженные силы Украины, Беспилотники
Силы ПВО за ночь уничтожили 115 беспилотников

В небе над Россией в минувшую ночь были уничтожены 115 беспилотников

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО ликвидировали ночью 115 украинских беспилотников в четырех регионах и над Черным морем, сообщили в Минобороны.
"За период с 20:50 мск 27 апреля по 4:35 мск 28 апреля 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
При массированной атаке беспилотников на Брянск погиб человек
04:35
При этом 102 дрона сбили в Брянской области. Кроме того:
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаБелгородская областьБрянская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Черное мореКурская областьРеспублика КрымВооруженные силы УкраиныБеспилотники
 
 
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