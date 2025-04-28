https://ria.ru/20250428/pvo-2013761977.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 115 беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 115 беспилотников - РИА Новости, 28.04.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 115 беспилотников

Российские средства ПВО ликвидировали ночью 115 украинских беспилотников в четырех регионах и над Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T07:13:00+03:00

2025-04-28T07:13:00+03:00

2025-04-28T09:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

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брянская область

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Российские средства ПВО ликвидировали ночью 115 украинских беспилотников в четырех регионах и над Черным морем, сообщили в Минобороны."За период с 20:50 мск 27 апреля по 4:35 мск 28 апреля 2025 года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.При этом 102 дрона сбили в Брянской области. Кроме того:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20250428/bpla-2013754248.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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