https://ria.ru/20250428/pvo-2013754477.html
ПВО в Брянской области отразило атаку БПЛА, есть ущерб инфраструктуре
ПВО в Брянской области отразило атаку БПЛА, есть ущерб инфраструктуре - РИА Новости, 28.04.2025
ПВО в Брянской области отразило атаку БПЛА, есть ущерб инфраструктуре
ПВО уничтожила несколько десятков беспилотников в Брянской области, нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T04:42:00+03:00
2025-04-28T04:42:00+03:00
2025-04-28T04:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009767302_309:0:3667:1889_1920x0_80_0_0_e79bbd0e471040509a571b587c0019f8.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ПВО уничтожила несколько десятков беспилотников в Брянской области, нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Подразделениями ПВО министерства обороны РФ уничтожено несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над нашим регионом. В результате атаки ВСУ нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре", - говорится в сообщении.Отмечается, что после работы оперативных служб будут проведены осмотр и оценка ущерба.
https://ria.ru/20250428/bpla-2013754248.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009767302_813:0:3544:2048_1920x0_80_0_0_6b51ee478b85992758bf7f4e8352e18d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность
ПВО в Брянской области отразило атаку БПЛА, есть ущерб инфраструктуре
В Брянске отразили атаку БПЛА, есть ущерб гражданским объектам и инфраструктуре