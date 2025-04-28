https://ria.ru/20250428/pvo-2013754477.html

ПВО в Брянской области отразило атаку БПЛА, есть ущерб инфраструктуре

ПВО в Брянской области отразило атаку БПЛА, есть ущерб инфраструктуре - РИА Новости, 28.04.2025

ПВО в Брянской области отразило атаку БПЛА, есть ущерб инфраструктуре

ПВО уничтожила несколько десятков беспилотников в Брянской области, нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T04:42:00+03:00

2025-04-28T04:42:00+03:00

2025-04-28T04:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

безопасность

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ПВО уничтожила несколько десятков беспилотников в Брянской области, нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Подразделениями ПВО министерства обороны РФ уничтожено несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над нашим регионом. В результате атаки ВСУ нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре", - говорится в сообщении.Отмечается, что после работы оперативных служб будут проведены осмотр и оценка ущерба.

https://ria.ru/20250428/bpla-2013754248.html

брянская область

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брянская область, безопасность