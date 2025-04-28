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ПВО в Брянской области отразило атаку БПЛА, есть ущерб инфраструктуре - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:42 28.04.2025 (обновлено: 04:46 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/pvo-2013754477.html
ПВО в Брянской области отразило атаку БПЛА, есть ущерб инфраструктуре
ПВО в Брянской области отразило атаку БПЛА, есть ущерб инфраструктуре - РИА Новости, 28.04.2025
ПВО в Брянской области отразило атаку БПЛА, есть ущерб инфраструктуре
ПВО уничтожила несколько десятков беспилотников в Брянской области, нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T04:42:00+03:00
2025-04-28T04:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
безопасность
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ПВО уничтожила несколько десятков беспилотников в Брянской области, нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Подразделениями ПВО министерства обороны РФ уничтожено несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над нашим регионом. В результате атаки ВСУ нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре", - говорится в сообщении.Отмечается, что после работы оперативных служб будут проведены осмотр и оценка ущерба.
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брянская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Безопасность
ПВО в Брянской области отразило атаку БПЛА, есть ущерб инфраструктуре

В Брянске отразили атаку БПЛА, есть ущерб гражданским объектам и инфраструктуре

© РИА Новости / Виталий БелоусовСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сотрудники полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ПВО уничтожила несколько десятков беспилотников в Брянской области, нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Подразделениями ПВО министерства обороны РФ уничтожено несколько десятков беспилотных летательных аппаратов над нашим регионом. В результате атаки ВСУ нанесен ущерб гражданским объектам и инфраструктуре", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после работы оперативных служб будут проведены осмотр и оценка ущерба.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
При массированной атаке беспилотников на Брянск погиб человек
04:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБезопасность
 
 
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