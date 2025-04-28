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Путин поздравил "Татнефть" с 75-летием компании - РИА Новости, 28.04.2025
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17:58 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/putin-2013901661.html
Путин поздравил "Татнефть" с 75-летием компании
Путин поздравил "Татнефть" с 75-летием компании - РИА Новости, 28.04.2025
Путин поздравил "Татнефть" с 75-летием компании
Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив ПАО "Татнефть" с 75-летием компании, отметил важность того, что предприятие уделяет приоритетное внимание... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:58:00+03:00
2025-04-28T17:58:00+03:00
технологии
россия
владимир путин
татнефть
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив ПАО "Татнефть" с 75-летием компании, отметил важность того, что предприятие уделяет приоритетное внимание проблемам экологии и инвестирует в укрепление кадрового потенциала. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас со знаменательной датой – 75-летием ПАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина... Важно, что "Татнефть" уделяет приоритетное внимание проблемам экологии и природосбережения, инвестирует значительные средства в совершенствование социальной инфраструктуры регионов присутствия, в укрепление кадрового потенциала компании, создание новых, современных рабочих мест", - говорится в поздравлении. Президент отметил, что за прошедшие годы компания прошла большой, насыщенный путь, выросла в одного из признанных лидеров российской нефтяной отрасли благодаря созидательному труду многих поколений учёных, инженеров, специалистов и рабочих. Путин подчеркнул, что "Татнефть" динамично развивается, применяет передовые производственные технологии и управленческие решения, вносит весомый вклад в укрепление значимого потенциала отечественного топливно-энергетического комплекса. "Желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавил глава государства.
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технологии, россия, владимир путин, татнефть
Технологии, Россия, Владимир Путин, Татнефть
Путин поздравил "Татнефть" с 75-летием компании

Путин поздравил "Татнефть" с 75-летием: важно ее внимание к экологии и кадрам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив ПАО "Татнефть" с 75-летием компании, отметил важность того, что предприятие уделяет приоритетное внимание проблемам экологии и инвестирует в укрепление кадрового потенциала. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Поздравляю вас со знаменательной датой – 75-летием ПАО "Татнефть" имени В.Д.Шашина... Важно, что "Татнефть" уделяет приоритетное внимание проблемам экологии и природосбережения, инвестирует значительные средства в совершенствование социальной инфраструктуры регионов присутствия, в укрепление кадрового потенциала компании, создание новых, современных рабочих мест", - говорится в поздравлении.
Президент отметил, что за прошедшие годы компания прошла большой, насыщенный путь, выросла в одного из признанных лидеров российской нефтяной отрасли благодаря созидательному труду многих поколений учёных, инженеров, специалистов и рабочих.
Путин подчеркнул, что "Татнефть" динамично развивается, применяет передовые производственные технологии и управленческие решения, вносит весомый вклад в укрепление значимого потенциала отечественного топливно-энергетического комплекса.
"Желаю вам успехов и всего наилучшего", - добавил глава государства.
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