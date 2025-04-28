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Путин призвал определить стандарты помощи участникам СВО в регионах - РИА Новости, 28.04.2025
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15:12 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/putin-2013848900.html
Путин призвал определить стандарты помощи участникам СВО в регионах
Путин призвал определить стандарты помощи участникам СВО в регионах - РИА Новости, 28.04.2025
Путин призвал определить стандарты помощи участникам СВО в регионах
Президент России Владимир Путин указал на необходимость проанализировать и обобщить опыт поддержки участников специальной военной операции в регионах и... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:12:00+03:00
2025-04-28T15:12:00+03:00
россия
донбасс
новороссия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на необходимость проанализировать и обобщить опыт поддержки участников специальной военной операции в регионах и определить стандарты для всей России на основе лучших практик. “Практически в каждом регионе в дополнение к федеральным вводятся свои программы помощи участникам боевых действий и членам их семей. Уже говорил, что нужно внимательно проанализировать и обобщить такой опыт, используя лучшие практики, определить единые базовые, если можно сказать, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны. Знаю, что это непростая задача, регионы-то разные, но тем не менее стремиться к этому нужно”, - сказал Путин во время заседания Совета законодателей. Он добавил, что координирующую роль в этой работе может сыграть Совет законодателей, а также парламентские ассоциации федеральных округов. Президент также отметил вклад региональных команд, руководителей и законодательных собраний субъектов Российской Федерации в работу по поддержке участников специальной военной операции. В том числе деятельное участие в отправке гуманитарных грузов, волонтерском движении, а также товарищескую помощь коллегам-законодателям в исторических регионах Донбасса и Новороссии. Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля. -0-
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россия, донбасс, новороссия, владимир путин
Россия, Донбасс, Новороссия, Владимир Путин
Путин призвал определить стандарты помощи участникам СВО в регионах

Путин призвал проанализировать опыт поддержки участников спецоперации в регионах

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ
Президент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на необходимость проанализировать и обобщить опыт поддержки участников специальной военной операции в регионах и определить стандарты для всей России на основе лучших практик.
«
“Практически в каждом регионе в дополнение к федеральным вводятся свои программы помощи участникам боевых действий и членам их семей. Уже говорил, что нужно внимательно проанализировать и обобщить такой опыт, используя лучшие практики, определить единые базовые, если можно сказать, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны. Знаю, что это непростая задача, регионы-то разные, но тем не менее стремиться к этому нужно”, - сказал Путин во время заседания Совета законодателей.
Он добавил, что координирующую роль в этой работе может сыграть Совет законодателей, а также парламентские ассоциации федеральных округов.
Президент также отметил вклад региональных команд, руководителей и законодательных собраний субъектов Российской Федерации в работу по поддержке участников специальной военной операции. В том числе деятельное участие в отправке гуманитарных грузов, волонтерском движении, а также товарищескую помощь коллегам-законодателям в исторических регионах Донбасса и Новороссии.
Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля. -0-
Путин: Депутатов из числа участников СВО будет все больше - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Путин рассказал о кадровых программах для бывших участников СВО
Вчера, 14:57
 
РоссияДонбассНовороссияВладимир Путин
 
 
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