Путин призвал определить стандарты помощи участникам СВО в регионах
Путин призвал проанализировать опыт поддержки участников спецоперации в регионах
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ
Президент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на необходимость проанализировать и обобщить опыт поддержки участников специальной военной операции в регионах и определить стандарты для всей России на основе лучших практик.
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“Практически в каждом регионе в дополнение к федеральным вводятся свои программы помощи участникам боевых действий и членам их семей. Уже говорил, что нужно внимательно проанализировать и обобщить такой опыт, используя лучшие практики, определить единые базовые, если можно сказать, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны. Знаю, что это непростая задача, регионы-то разные, но тем не менее стремиться к этому нужно”, - сказал Путин во время заседания Совета законодателей.
Он добавил, что координирующую роль в этой работе может сыграть Совет законодателей, а также парламентские ассоциации федеральных округов.
Президент также отметил вклад региональных команд, руководителей и законодательных собраний субъектов Российской Федерации в работу по поддержке участников специальной военной операции. В том числе деятельное участие в отправке гуманитарных грузов, волонтерском движении, а также товарищескую помощь коллегам-законодателям в исторических регионах Донбасса и Новороссии.
Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля. -0-