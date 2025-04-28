https://ria.ru/20250428/putin-2013848900.html

Путин призвал определить стандарты помощи участникам СВО в регионах

Путин призвал определить стандарты помощи участникам СВО в регионах - РИА Новости, 28.04.2025

Путин призвал определить стандарты помощи участникам СВО в регионах

Президент России Владимир Путин указал на необходимость проанализировать и обобщить опыт поддержки участников специальной военной операции в регионах и... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:12:00+03:00

2025-04-28T15:12:00+03:00

2025-04-28T15:12:00+03:00

россия

донбасс

новороссия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на необходимость проанализировать и обобщить опыт поддержки участников специальной военной операции в регионах и определить стандарты для всей России на основе лучших практик. “Практически в каждом регионе в дополнение к федеральным вводятся свои программы помощи участникам боевых действий и членам их семей. Уже говорил, что нужно внимательно проанализировать и обобщить такой опыт, используя лучшие практики, определить единые базовые, если можно сказать, исходные стандарты поддержки для всех регионов страны. Знаю, что это непростая задача, регионы-то разные, но тем не менее стремиться к этому нужно”, - сказал Путин во время заседания Совета законодателей. Он добавил, что координирующую роль в этой работе может сыграть Совет законодателей, а также парламентские ассоциации федеральных округов. Президент также отметил вклад региональных команд, руководителей и законодательных собраний субъектов Российской Федерации в работу по поддержке участников специальной военной операции. В том числе деятельное участие в отправке гуманитарных грузов, волонтерском движении, а также товарищескую помощь коллегам-законодателям в исторических регионах Донбасса и Новороссии. Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля. -0-

https://ria.ru/20250428/putin-2013843576.html

россия

донбасс

новороссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, донбасс, новороссия, владимир путин