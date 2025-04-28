https://ria.ru/20250428/putin-2013848575.html

Путин призвал укреплять парламентскую дипломатию

Путин призвал укреплять парламентскую дипломатию - РИА Новости, 28.04.2025

Путин призвал укреплять парламентскую дипломатию

Президент России Владимир Путин отметил важность укрепления парламентской дипломатии в развитии контактов с друзьями и единомышленниками России, в том числе с... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:10:00+03:00

2025-04-28T15:10:00+03:00

2025-04-28T15:10:00+03:00

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

шос

брикс

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность укрепления парламентской дипломатии в развитии контактов с друзьями и единомышленниками России, в том числе с ЕАЭС, ШОС и БРИКС. "Необходимое внимание следует, как и прежде, уделить парламентской дипломатии. Разъяснять и твердо отстаивать нашу позицию, защищать правду, укреплять контакты по линии ЕАЭС, ОДКБ, БРИКС и ШОС. Со всеми нашими друзьями и единомышленниками", - сказал Путин во время выступления на совете законодателей РФ. Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля.

https://ria.ru/20250428/putin-2013841714.html

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россия, владимир путин, евразийский экономический союз, шос, брикс