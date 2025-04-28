https://ria.ru/20250428/putin-2013846016.html

Путин поручил парламентариям отчитываться об уровне жизни россиян

Путин поручил парламентариям отчитываться об уровне жизни россиян - РИА Новости, 28.04.2025

Путин поручил парламентариям отчитываться об уровне жизни россиян

Президент России Владимир Путин поручил парламентариям отчитываться "не количеством истраченных денег", а результатом по улучшению уровня жизни россиян. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:03:00+03:00

2025-04-28T15:03:00+03:00

2025-04-28T15:03:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил парламентариям отчитываться "не количеством истраченных денег", а результатом по улучшению уровня жизни россиян. "Нам нужно отчитываться не количеством истраченных денег, освоенных ресурсов, а результатами конкретной работы, смотреть на то, как жизнь людей меняется", - сказал президент на заседании Совета законодателей РФ. Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля.

https://ria.ru/20250428/putin-2013844913.html

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россия, владимир путин, общество