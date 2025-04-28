https://ria.ru/20250428/putin-2013845063.html
Путин заявил о росте числа единомышленников России в мире
Путин заявил о росте числа единомышленников России в мире - РИА Новости, 28.04.2025
Путин заявил о росте числа единомышленников России в мире
Число единомышленников России растет, причем в разных странах и на разных континентах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:00:00+03:00
2025-04-28T15:00:00+03:00
2025-04-28T15:00:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число единомышленников России растет, причем в разных странах и на разных континентах, заявил президент РФ Владимир Путин."Наконец необходимое внимание следует, как и прежде, уделить парламентской дипломатии: разъяснять и твердо отстаивать нашу позицию, защищать право, укреплять контакты по линии ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, БРИКС и ШОС - со всеми нашими друзьями и единомышленниками, а их число растет, причем в разных странах и на разных континентах", - сказал Путин в своем выступлении на совете законодателей РФ.Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля.
https://ria.ru/20250428/rossija-2013826645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, евразийский экономический союз, одкб, снг
Россия, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, ОДКБ, СНГ
Путин заявил о росте числа единомышленников России в мире
Путин: число единомышленников РФ растет в разных странах и на разных континентах