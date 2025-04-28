https://ria.ru/20250428/putin-2013845063.html

Путин заявил о росте числа единомышленников России в мире

Путин заявил о росте числа единомышленников России в мире - РИА Новости, 28.04.2025

Путин заявил о росте числа единомышленников России в мире

Число единомышленников России растет, причем в разных странах и на разных континентах, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T15:00:00+03:00

2025-04-28T15:00:00+03:00

2025-04-28T15:00:00+03:00

россия

владимир путин

евразийский экономический союз

одкб

снг

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Число единомышленников России растет, причем в разных странах и на разных континентах, заявил президент РФ Владимир Путин."Наконец необходимое внимание следует, как и прежде, уделить парламентской дипломатии: разъяснять и твердо отстаивать нашу позицию, защищать право, укреплять контакты по линии ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, БРИКС и ШОС - со всеми нашими друзьями и единомышленниками, а их число растет, причем в разных странах и на разных континентах", - сказал Путин в своем выступлении на совете законодателей РФ.Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля.

https://ria.ru/20250428/rossija-2013826645.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, евразийский экономический союз, одкб, снг