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Путин назвал вызовы, стоящие перед Россией, стимулом для развития - РИА Новости, 28.04.2025
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15:00 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/putin-2013844913.html
Путин назвал вызовы, стоящие перед Россией, стимулом для развития
Путин назвал вызовы, стоящие перед Россией, стимулом для развития - РИА Новости, 28.04.2025
Путин назвал вызовы, стоящие перед Россией, стимулом для развития
Текущие вызовы, стоящие перед РФ, являются не препятствием, а стимулом более динамично решать задачи долгосрочного развития страны, заявил президент России... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:00:00+03:00
2025-04-28T15:00:00+03:00
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Текущие вызовы, стоящие перед РФ, являются не препятствием, а стимулом более динамично решать задачи долгосрочного развития страны, заявил президент России Владимир Путин. "Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, не повод откладывать, а наоборот стимул, более динамично решать задачи долгосрочного развития страны и потому столь важно, что вы интенсивно работаете по всем значимым направлениям, именно по всем. Это повышение качества жизни российских семей, вопросы демографии, укрепление экономики, нашей технологической независимости, поддержка деловой и предпринимательской инициативы, развитие регионов, городов и поселков, нашей большой страны, совершенствование института гражданского общества, вопросов, связанных со сбережением нашего культурного и исторического наследия", - сказал Путин во время выступления на совете законодателей РФ. Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля.
https://ria.ru/20250428/putin-2013843576.html
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россия, владимир путин
Россия, Владимир Путин
Путин назвал вызовы, стоящие перед Россией, стимулом для развития

Путин назвал текущие вызовы стимулом для более динамичного развития России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ
Президент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Текущие вызовы, стоящие перед РФ, являются не препятствием, а стимулом более динамично решать задачи долгосрочного развития страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, не повод откладывать, а наоборот стимул, более динамично решать задачи долгосрочного развития страны и потому столь важно, что вы интенсивно работаете по всем значимым направлениям, именно по всем. Это повышение качества жизни российских семей, вопросы демографии, укрепление экономики, нашей технологической независимости, поддержка деловой и предпринимательской инициативы, развитие регионов, городов и поселков, нашей большой страны, совершенствование института гражданского общества, вопросов, связанных со сбережением нашего культурного и исторического наследия", - сказал Путин во время выступления на совете законодателей РФ.
Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля.
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