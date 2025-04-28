Путин назвал вызовы, стоящие перед Россией, стимулом для развития
Путин назвал текущие вызовы стимулом для более динамичного развития России
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ
Президент РФ Владимир Путин на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Текущие вызовы, стоящие перед РФ, являются не препятствием, а стимулом более динамично решать задачи долгосрочного развития страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, не повод откладывать, а наоборот стимул, более динамично решать задачи долгосрочного развития страны и потому столь важно, что вы интенсивно работаете по всем значимым направлениям, именно по всем. Это повышение качества жизни российских семей, вопросы демографии, укрепление экономики, нашей технологической независимости, поддержка деловой и предпринимательской инициативы, развитие регионов, городов и поселков, нашей большой страны, совершенствование института гражданского общества, вопросов, связанных со сбережением нашего культурного и исторического наследия", - сказал Путин во время выступления на совете законодателей РФ.
Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля.