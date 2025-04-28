https://ria.ru/20250428/putin-2013843576.html

Путин рассказал о кадровых программах для бывших участников СВО

Путин рассказал о кадровых программах для бывших участников СВО - РИА Новости, 28.04.2025

Путин рассказал о кадровых программах для бывших участников СВО

Парламентариев и депутатов среди бывших участников СВО будет больше, в том числе благодаря кадровым программам для героев, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:57:00+03:00

2025-04-28T14:57:00+03:00

2025-04-28T14:57:00+03:00

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Парламентариев и депутатов среди бывших участников СВО будет больше, в том числе благодаря кадровым программам для героев, заявил президент РФ Владимир Путин. "Уверен, что таких парламентариев, депутатов будет все больше благодаря федеральной программе "Время героев". И, конечно, тем кадровым проектам, которые уже стартовали практически во всех регионах Российской Федерации", - сказал Путин в рамках заседания Совета законодателей РФ.

https://ria.ru/20250428/putin-2013837029.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Путин: Депутатов из числа участников СВО будет все больше Путин: Депутатов из числа участников СВО будет все больше 2025-04-28T14:57 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, владимир путин