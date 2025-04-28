https://ria.ru/20250428/putin-2013843576.html
Путин рассказал о кадровых программах для бывших участников СВО
Путин рассказал о кадровых программах для бывших участников СВО - РИА Новости, 28.04.2025
Путин рассказал о кадровых программах для бывших участников СВО
Парламентариев и депутатов среди бывших участников СВО будет больше, в том числе благодаря кадровым программам для героев, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:57:00+03:00
2025-04-28T14:57:00+03:00
2025-04-28T14:57:00+03:00
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Парламентариев и депутатов среди бывших участников СВО будет больше, в том числе благодаря кадровым программам для героев, заявил президент РФ Владимир Путин. "Уверен, что таких парламентариев, депутатов будет все больше благодаря федеральной программе "Время героев". И, конечно, тем кадровым проектам, которые уже стартовали практически во всех регионах Российской Федерации", - сказал Путин в рамках заседания Совета законодателей РФ.
https://ria.ru/20250428/putin-2013837029.html
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Путин: Депутатов из числа участников СВО будет все больше
Путин: Депутатов из числа участников СВО будет все больше
2025-04-28T14:57
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PT1M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о кадровых программах для бывших участников СВО
Путин: парламентариев и депутатов среди бывших участников СВО будет больше