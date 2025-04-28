https://ria.ru/20250428/putin-2013840855.html
Парламентарии много делают для победы, заявил Путин
Парламентарии много делают для победы, заявил Путин - РИА Новости, 28.04.2025
Парламентарии много делают для победы, заявил Путин
Парламентарии многое делают для победы, помогают фронтовикам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:49:00+03:00
2025-04-28T14:49:00+03:00
2025-04-28T14:49:00+03:00
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр - РИА Новости. Парламентарии многое делают для победы, помогают фронтовикам, заявил президент России Владимир Путин. "Хочу сказать, что весь парламентский корпус на всех уровнях достойно отвечает на вызовы времени. Парламентарии, не раз уже говорил об этом, многое делают для победы, помогают фронтовикам, ветеранам боевых действий. Многие сами стали в ряды добровольцев, защитников отечества", - сказал президент в своем выступлении на совете законодателей РФ. Совет законодателей проходит в Санкт Петербурге 27-28 апреля.
https://ria.ru/20250428/putin-2013837029.html
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Парламентарии много делают для победы, заявил Путин
Путин: парламентарии многое делают для победы, помогают фронтовикам