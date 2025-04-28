https://ria.ru/20250428/putin-2013839162.html
Путин рассказал о социально значимых законах, принятых в 2024 году
Путин рассказал о социально значимых законах, принятых в 2024 году - РИА Новости, 28.04.2025
Путин рассказал о социально значимых законах, принятых в 2024 году
Порядка 200 социально значимых законов было принято за 2024 год, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:45:00+03:00
2025-04-28T14:45:00+03:00
2025-04-28T14:53:00+03:00
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 200 социально значимых законов было принято за 2024 год, сообщил президент России Владимир Путин."В целом за 2024 год принято порядка 200 социально значимых законов", - сказал Путин на заседании Совета законодателей РФ.
https://ria.ru/20250428/putin-2013838938.html
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
Путин рассказал о социально значимых законах, принятых в 2024 году
Путин: за 2024 год было принято около 200 социально значимых законов