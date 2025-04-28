https://ria.ru/20250428/putin-2013839162.html

Путин рассказал о социально значимых законах, принятых в 2024 году

Путин рассказал о социально значимых законах, принятых в 2024 году - РИА Новости, 28.04.2025

Путин рассказал о социально значимых законах, принятых в 2024 году

Порядка 200 социально значимых законов было принято за 2024 год, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:45:00+03:00

2025-04-28T14:45:00+03:00

2025-04-28T14:53:00+03:00

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 200 социально значимых законов было принято за 2024 год, сообщил президент России Владимир Путин."В целом за 2024 год принято порядка 200 социально значимых законов", - сказал Путин на заседании Совета законодателей РФ.

https://ria.ru/20250428/putin-2013838938.html

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россия, общество, владимир путин